Aislinn Derbez dejó un fuerte y contundente mensaje sobre el Día Internacional de la Mujer

Aislinn Derbez no quiso dejar pasar la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer y colgó un largo mensaje para reflexionar sobre el significado que se le da a la fecha, en la actual sociedad.

Aislinn Derbez expresó su opinión acerca de los atropellos a los que continúan siendo sometidas las mujeres, según ella. Dijo que le parece insólito que hoy en día se siga en la pelea por derechos que le legalmente se deberían tener.

En México las mujeres realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados no remunerados (limpieza, cuidado de [email protected] [email protected], administración del hogar, etc.): es decir, las mexicanas dedican tres veces más tiempo que los hombres a dicho trabajo… O planteado de otra manera: una mujer dedica alrededor de 7hrs al día a trabajo no remunerado, mientras que el hombre en promedio dedica solamente 2.5hrs a tareas de este tipo", comenzó la actriz.