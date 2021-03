"Me siento en paz": Parece que Gabriela Pazmiño no planifica volver pronto a Ecuador

Aparentemente Gabriela Pazmiño se encuentra trabajando en su propia marca “Gabriela Pazmiño Dreams” desde Panamá, y parece que se mantendrá en este nuevo hogar por un mayor tiempo al previsto. La ex presentadora de televisión compartió una serie de ronda de preguntas a través de sus de Instagrams Stories, y muchas dudas surgían alrededor de su regreso a Ecuador.

En un clip capturado por la cuenta de entretenimiento @ElShowDeLaFarandulaTv se lee un primer comentario, “Cuando vuelves a Ecuador”, al que ella sólo respondió con un gesto de duda frente a la cámara, sin emitir comentario. “Cómo te sientes en otro país. No extrañas Ecuador?”, sugirió otro usuario, al que Gaby le confirmó “me siento en paz, gracias a Dios. Y pienso que donde está Dios y mi familia es donde realmente habita la paz en el corazón de una persona. Y si se extraña, obviamente, pero me siento en paz acá”.

Por otra parte, Gabriela ha sido víctima de una significativa pérdida de seguidores. La estrella celebró el pasado mes de enero haber llegado a 2 millones de seguidores en Instagram, y ahora el perfil muestra solo el número 1.9M de followers. Hasta el momento no se ha pronunciado con explicación sobre el descontento, pero comentarios como “Yo deje de seguirla desde que murió Efraín en honor a él… Sentí como una hipocresía de su parte”, desde perfiles de fanpage.

Gabriela Pazmiño Dreams ¡desapareció!

No solo hay menos seguidores en su cuenta personal, sino que además su cuenta empresarial Gabriela Pazmiño Dreams ya no existe en línea. Luego de modelar algunas de sus prendas en promoción de su línea “Libertad”, y afirmar que la gama de precios sería accesible para todas sus fanáticas, este link dejó de redireccionar a la cuenta oficial.

Sin embargo, desde su Instagram dejó su post en el que posa con un blusón de seda de color naranja, estampado con flores negras, blancas y grises: “Siéntete con la libertad de ser tú misma con @gabrielapazminodreams dentro de la colección también tenemos estas hermosas pijamas en 5 colores y todas las tallas…. falta poco para que las tengas”.

Su colección no solo incluía looks cómodos, sino también algunos accesorios. “Chicas en @gabrielapazminodreams no solo encontrarán prendas de vestir, también aretes tan lindos como estos; además zapatillas y zapatos bajos….. esta semana será el lanzamiento oficial…. QUE EMOCIÓN. Mañana anuncio día y hora ❤️”, aseveró junto a una selfie que perfilaba unos pendientes blancos.

