Las revelaciones del príncipe Enrique sobre la familia real: dice que estaba atrapado y que su padre y hermano lo están

El príncipe Enrique hizo impactantes revelaciones en una entrevista emitida este domingo 7 de marzo, en Estados Unidos. Tanto él como Meghan Markle relataron su experiencia antes de apartarse de la monarquía británica.

Enrique dijo que él estaba atrapado y así lo están su padre Carlos y hermano Guillermo. También comparó una situación de su esposa con la de su madre, Diana de Gales, respecto a una gira que hicieron y la reacción de la familia real.

En la entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, en la cadena CBS, el príncipe Enrique negó otro rumor. Sobre el de que no le comunicaron a la reina Isabel su decisión de apartarse de la monarquía.

En cambio, Enrique reveló que su padre, el príncipe Carlos, dejó de "responderle al teléfono" después de que tomara la decisión de empezar una nueva vida.

"Me siento realmente decepcionado, porque él ha pasado por algo similar. Ha habido mucho dolor", señaló Enrique, quien confió en poder "reparar la relación" con su padre.

Sobre su hermano Guillermo, el segundo en la línea de sucesión al trono, dijo que la relación entre ambos consiste ahora en darse "espacio", y que aunque le "quiere mucho", están en "caminos diferentes".

"Yo estaba atrapado por ese sistema y no lo sabía (…). Mi padre y mi hermano están atrapados, no pueden irse, y eso me inspira una compasión enorme", recalcó el príncipe.