Érika Vélez sin filtros y "sin tanta vaina" motiva a sus seguidoras a que practiquen la sororidad en el Día Internacional de la Mujer

Érika Vélez está, por el momento, alejada de las pantallas de televisión luego de haber terminado, recientemente, el reality de cocina que conducía en señal abierta para el país, MasterChef Ecuador por Teleamazonas. Sin embargo, todos sus seguidores siguen muy pendientes de ella, por ello la animadora aprovechó para lanzar un mensaje a su público femenino.

Érika Vélez se mostró sin filtros y "sin tanta vaina" para dejarle una reflexión a las mujeres sobre el apoyo y solidaridad que debe existir en el género. A través de su cuenta en Instagram @erikavelez compartió con sus casi dos millones de seguidores una serie de ideas para poner en practica.

Érika Vélez / Foto: Instagram Érika Vélez

"La alianza entre mujeres es un vínculo muy fuerte capaz de lograrlo todo"

Acabo de termina una reunión por zoom con unas mujeres fantásticas, mujeres que creemos en nosotras mismas, que estamos comprometidas con ser nuestra mejor versión. Después de esa reunión dije “que increíble es saber que sin conocernos, todas queremos apoyarnos”, comienza Vélez.

Érika continua desarrollando la idea diciendo, "Subo esta foto porque después de esa energía tan bonita que me dejó esa reunión, leo algunos comentarios de mujeres que tampoco me conocen, pero se expresan de una forma negativa que me desconcierta, ya que muchas de ellas son madres, hermanas, hijas".

Asimismo, la animadora escribió que no está de acuerdo cómo hay damas que ofenden y hablan despectivamente de otra, sea quien sea.

No comprendo aún cómo alguien puede meterse en la cuenta de otra persona y sobre todo una mujer para comentarle a otra cosas feas porque si, porque es “figura pública” creo q si yo hiciera lo mismo con ellas no sería de su agrado, es más acabo de hacer el ejercicio con una de ellas y obvio no le gustó", relató la nacida en Manta.

Este escrito lo colocó al pie de una selfie sin filtros y con poco maquillaje para hacer un llamado a que las mujeres se unan. Y usó un término que está siendo implementado en los movimientos feministas: sororidad. Cuyo significado es hermanamiento o alianza entre mujeres.

Decidí tomarme esta foto frente a mi ventana sin tanta vaina, sin filtros (porque el mejor filtro es la luz del sol) no para “callarlas” si no porque me dio paz esa luz del sol. Me recordó que nadie define quien soy, y me recordó que no tengo que darle poder a palabras que no me suman y vibran bajo. Creo en la sororidad y creo que esa palabra tiene un poder tan grande que si la practicamos avanzaremos más rápido y más seguras, porque la alianza entre mujeres es un vínculo muy fuerte capaz de lograrlo todo", concluyó Érika.

La presentadora usó las etiquetas dedicadas al Día Internacional de la Mujer, el cual se celebra hoy: #sororidad #8m #8marzo

