Sonrisas vemos, realidades no sabemos: Angélica Vale también ha pasado por malos ratos laborales

La mexicana Angélica Vale está disfrutando compartir con su madre, Angélica María, el webshow “Angelicales”, y al hablar de cómo lidiar con la envidia, celos y ciertos mal tratos en el ambiente laboral, la joven actriz confesó que no la pasó muy bien en un trabajo, y rumores aseguran que fue durante la grabación de “La Fea Más Bella”, remake de la producción colombiana “Betty La Fea”. Recordemos que Vale protagonizó esa novela junto a Jaime Camil en 2006.

Y fue gracias a esta telenovela que Angélica se proyectó a la fama internacional, debido a que su implacable interpretación de la conocida “Lety” se robó los corazones de muchos televidentes desde que comenzó la transmisión de “La Fea Más Bella”. Sin embargo, parece que no todo fue color de rosa en cuanto a esta producción.

“Me hicieron la ley del hielo en un trabajo, llegaba yo y nadie me hablaba, ni hola me decían, yo decía '¿qué hago aquí?'. Me preguntaban estás cómoda en tu trabajo y yo decía no, me choca venir! Como iba yo a estar cómoda, y entonces se enojaban de que yo decía que no estaba cómoda, y no estaba contenta en el trabajo, pero cómo iba a estar contenta si me trataban re mal… si no me dejaban hacer nada”, afirmó Angélica sin apuntar nombres.

Sin embargo, más adelante confirmó que cuando se sumó a “La Parodia” esas mismas personas se tomaron la tarea de felicitarla y elogiar su trabajo, y me decían “ahora sí estás contenta. Ahora sí estás feliz. Ahora sí estoy haciendo lo que me gusta, un lugar donde puedo gritar, donde puedo echar relajo”.

“La fea más bella” fue un antes y un después para Angélica Vale

En una sesión de fotos y entrevista exclusiva para la revista “People En Español” para 2007, la actriz Angélica Vale reveló algunos traumas infantiles que pudo superar gracias a su papel de Leticia Padilla en la novela “La Fea Más Bella”. “Yo era como Lety, no me amaba ni un poco”, dice Vale a la revista, refiriéndose a su baja autoestima cuando era niña. Parte de su trauma, dijo, se debió a sentirse como un patito feo.

“La gente me decía 'Oh, no se parece a su madre', y nunca vi a mi padre guapo”, confiesa. La actriz explicó cómo su papel en “La Fea Más Bella” le sirvió, en cierto modo, de terapia para ayudarla a dejar atrás esos malos recuerdos de infancia. “No creerías la historia de amor que estoy teniendo conmigo misma en este momento”, sostuvo Vale en aquel entonces. Por lo que es probable que no sea este personaje el que también le regaló el amargo recuerdo del mal trato.

