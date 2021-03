"Entré en depresión absoluta con un bebé": Grettell Valdez habla de los momentos más de su vida

El presentador mexicano Yordi Rosado continúa abriendo su ventana en Youtube para grandes e íntimas declaraciones de sus invitados. En esta oportunidad fue Grettell Valdez quien no pudo contener el llanto al desahogar sus más íntimos secretos con su también amigo Yordi, paseándose por su infancia, su trabajo y lo duro que ha sido enfrentarse a sus depresiones y soledad.

Uno de los temas de conversación fue la separación de la actriz con Patricio Borghetti. “Pasó el tiempo y todo el rollo, y termina la relación con Patricio, ¿hubo una razón en específico?”, preguntó Rosado, a lo que entre suspiros y duda Grettell afirmó “Qué te digo… No sé… él dijo que fue en busca de su sol”. El presentador continuó “te sentías muy triste”, y ella aseveró “tenía un bebé de apenas 12 meses y me estaba muriendo. Entré en depresión absoluta con un bebé”.

Al recordar cómo comenzó a sobrellevar la separación por el bien de su hijo Santino, la estrella afirmó que hizo todo por salvar la relación. “La primera vez me acuerdo, se lo llevaba de sábado a domingo, una noche. La primera vez que se lo llevó me le hinqué… Yo hice todo por rescatar mi relación, me humillé, todo y no me arrepiento… recuerdo que cuando me casé mi bisabuela me decía ‘mijita el matrimonio es como la montaña rusa pero usted no se baja’… yo no me bajé, me bajaron”.

El motor de Grettell Valdez es su hijo

En plena confianza, Grettell admitió que uno de los primeros dolores de su vida fue que su padre biológico nunca la reconociera. “Yo nací en Querétaro, en un pueblito que se llamaba El Pueblito. Mi mamá estaba chava. La primera vez que tuvo relaciones con mi papá, se embarazó. Estaba en una boda y me procrearon en un bocho. Mi papá nunca me reconoció. Estaban muy inmaduros y sus papás le dijeron que no. Nunca me reconoció, no tengo el apellido de él y el que siempre fue mi imagen paterna y el que siempre estuvo ahí como mi padre es mi tío, Guillermo Smythe”.

Al referirse a la relación madre e hija, que también estuvo bastante quebrantada para Grettell, Yordi asevera que ella no ha seguido este patrón con su hijo. “Todas las carencias que yo tuve, al revés. Tengo la mayor comunicación son Santino, hablamos de todo, hacemos todo y me da risa porque ahorita de grande estoy aprendiendo cosas que no aprendí de chiquita. Estoy aprendiendo a nadar, a patinar, inglés… Santino me dice ‘mamá tu puedes´… es mi mayor motivación, lo amo”.

Para cerrar la entrevista, Yordi le regala un espejo a Grettell y le dice “Después del tiempo que yo he estado contigo, me he dado cuenta que hay una persona que es la que yo creo que te va a hacer feliz siempre. Y la has estado mencionando constantemente. Yo estoy seguro que es la única persona que jamás te va a dejar… que has trabajado con ella y por ella más que por nadie… y te va a dar ese apapacho al alma que necesitas”.

