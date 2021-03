Así es como Erika Vélez reacciona dentro y fuera "del aire"

La presentadora de televisión Érika Vélez ama compartir imágenes, consejos, noticias y más en su cuenta de Instagram, por lo que todos se divirtieron con su juego de imágenes de “mi cara cuando”. En la publicación de este 4 de marzo se ve a la animadora de MasterChef, en primera postal, sonriendo mientras que en la segunda posa un poco más seria. “Foto 1. Pelando diente cuando dicen fuera del aire. Foto 2. Mi cara cuando dicen que aumentaron 2 escenas más 🤣🤣”, escribió al pie de la galería.

Por otra parte, Erika suele presumir su esbelta figura, looks increíbles, y a finales de 2020 dejó ver su rostro al natural con el mensaje “Así descomplicada y sin tanto adorno despido el 2020, año que sin lugar a dudas nos golpeó, pero al mismo tiempo nos hizo crecer muy rápido. Este año me dejó muchas lecciones, la más importante además de valorar a mi familia y amigos, es que no necesito llenarme de tantas cosas ni de tanta gente para ser feliz”.

En la sutil fotografía Erika posa frente al espejo con un enterizo negro elegante, su mano apoyada sobre la pared para con la otra sostener el teléfono y tomarse la selfie sin una gota de maquillaje, el rubio cabello al natural, afirmando que Érika se proyecta como una mujer tranquila y en paz con su presente.

Érika Vélez busca ser una mejor versión de sí misma

La presentadora de televisión no sólo luce muy bien por fuera, sino también está trabajando en brillar desde adentro. Esta vez su selfie fue inspirada en una reunión de mujer “fantásticas, mujeres que creemos en nosotras mismas, que estamos comprometidas con ser nuestra mejor versión. Después de esa reunión dije que increíble es saber que sin conocernos, todas queremos apoyarnos ”, comenzó a escribir en su reciente publicación.

Continuó: “Subo esta foto porque después de esa energía tan bonita que me dejó esa reunión leo algunos comentarios de mujeres que tampoco me conocen pero se expresan de una forma negativa que me desconcierta, ya que muchas de ellas son madres, hermanas, hijas… Decidí tomarme esta foto frente a mi ventana sin tanta vaina, sin filtros (porque el mejor filtro es la luz del sol) no para “callarlas” si no porque me dio paz esa luz del sol. Me recordó que nadie define quien soy y que no tengo que darle poder a palabras que no me suman y vibran bajo”.

Descubre más de este tema