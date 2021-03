Cuenta oficial de Twitter confirmó a Tobey Maguire y Andrew Garfield en Spiderman 3

WandaVision ha llegado a su final y el esperado multiverso no fue totalmente confirmado y quedaron dudas más que aciertos. Ahora, tendremos que esperar las próximas series y películas para esperar la incorporación de X-Men, los 4 Fantásticos y el Spider-Verse.

Precisamente, el spider-verse ha sido un tema de discusión durante el 2021 ya que la cinta ya está grabándose y no ha existido ni siquiera una confirmación o negación de la llegada de Tobey Maguire y Andrew Garfield, hasta ahora.

La cuenta oficial de Twitter en Twitter, lanzó una información sumamente buena, que básicamente confirma la unión de los tres arácnidos.

#SpiderManNoWayHome protagonizada por Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Tobey Maguire, y Andrew Garfield, sólo en cines esta Navidad.

Captura de tuit de Twitter / Captura

A diferencia de la aparición de Evan Peters en WandaVision, que siempre estuvo rodeada de misterio y nada apuntaba realmente a un crossover con los X-Men de Fox, con el Spider-Verse sí que hay varias pistas a favor.

El regreso de Electro (Jamie Foxx) y Dr. Octopus (Alfred Molina) son dos villanos de pasadas cintas que volverán a estar en No Way Home. Esperemos que este anhelado encuentro ocurra y que la cuenta oficial de Twitter no haya brindado un regalo adelantado de las próximas navidades.

Sin embargo, hasta el momento no ha existido un anuncio oficial de Marvel Studio o sus estrellas sobre este spider-verse. Capaz en series futuras del MCU y sus películas tengamos un guiño.

Sigue leyendo