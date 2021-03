A solo horas del estreno del videoclip de Dayanara Peralta las reacciones en las redes sociales son en su mayoría criticas

Dayanara Peralta hace pocas horas lanzó el videoclip de su nueva canción 'El desquite', tras una larga espera y un arduo trabajo, como ella misma ha expresado a través de sus redes sociales. Sin embargo, el nuevo estilo de la guayaquileña, así como la letra del tema no han sido bien vistos por la mayoría del público.

Dayanara Peralta estrenó el clip la madrugada de este jueves 4 de marzo, con grandes expectativas y hasta un concurso a través de su Instagram para sus fanáticos. Además, la exreina de belleza visitó el programa 'En Contacto' de Ecuavisa como parte de su campaña promocional.

Y a pesar de que la guayaquilena tiene toda una estrategia de marketing montada para hacer de la canción un éxito -con baile para TikTok , filtro de Instagram, y hasta un concurso para ir a comer pizza con ella-, son muchas las criticas que está recibiendo a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram @dayanaraperalta donde la siguen dos millones de personas, se pueden leer los comentarios dejados al respecto del nuevo estilo de la cantante, así como sobre la letra de la canción. Muchos de ellos son opiniones en contra.

Parece copia de la canción feminista. Al menos en este fragmento". "¿Soy solo yo o esa igual a la canción de las feministas?". "Y la culpa no era mía, ni donde estaba ni como vestía". "Esperando a que reaccionen las feministas". "Qué maaaal que se cuelguen de una canción de protesta bien seria". "Y la copia es lo mío. Se nota claramente que es la copia de las feministas". "Ella tiene talento, pero no sabe cómo usarlo. Terrible no se puede llamar canción. "El look nooo, la copia de Karol G", son algunas de las impresiones de los usuarios.