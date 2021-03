“Qué lujo!”: Lali Espósito hizo a bailar hasta el piso al español Pablo Motos

La cantante y actriz Lali Espósito está promocionando el lanzamiento de la serie “SkyRojo”, de Netflix, y en su paso por el programa español “El Hormiguero” reveló el detrás de escena para sus fanáticos en Instagram. “Mientras tanto en camerinos… Que bien me la pase!!! ¡Qué lujo! GRACIAS❤️”, escribió la estrella junto a un clip de TikTok en el que puso a bailar a su compañero Miguel Angel Silvestre y Pablo Motos.

En el video, la ahora rubia artista va realizando un paso a la vez para que sus compañeros la imiten, comenzando con un abre y cierra de piernas, pasando por un giro de brazos y terminando con un twerk hacia el piso que deja a Michel y Pablo fuera de forma, además de que la propia Lali no pudo contener su risa.

“El Hormiguero” es uno de los programas más vistos en España, por lo que Lali no pudo ocultar su emoción al haber sido invitada. Para su mayor sorpresa, Pablo le pidió dio la tarea de presentarla a Miguel y parece que el actor se dejó llevar por su impresión personal: “Lali me tiene enamorado por mil razones, pero lo primero de todo creo que es que es una representante muy importante del feminismo en el mundo”.

¿Lali Espósito conquistó a Miguel Ángel Silvestre?

“La he visto trabajar con sus compañeras, poniendo la amistad por delante, el compañerismo…Es una gran cantante y es una de las mejores actrices con la que yo he trabajado. Lo que más me gusta de ella es que a veces yo pienso inspiraciones para mi sobrina y creo que Lali, por esa escucha y esa empatía que tiene, está dejando una huella muy bonita en el mundo. Loquito por ella, qué quieres que te diga”, señaló Silvestre dejando a todos impresionados sobre la artista argentina.

Sin titubear, al estar en el set del programa Lali afirmó que Miguel “Es un gran compañero, es un amor. Me emocioné mucho. Entre el nervio de estar acá con vos (señalando a Pablo como presentador) y todo y él me acaba de bajar a tierra con estas palabras, me acaba de hacer entender que lo más importante siempre es esto. Lo que te queda de este trabajo siempre son los amigos, la gente querida, el aprendizaje… Y bueno, qué lindas palabras cariño, te quiero”.

