“Encuentra a alguien más para atormentar”: Le sale defensor a Meghan Markle

El actor Patrick J. Adams demostró su apoyo a la ex coprotagonista de “Suits”, y amiga de toda la vida, Meghan Markle. Esta pronunciación se produce pocos días después de que la actriz, que se casó con el príncipe Harry en 2018, fuera acusada de expulsar a dos altos funcionarios de su residencia en el Palacio de Kensington. Muchos cuestionaron el momento de las acusaciones, que salieron a la luz menos de una semana antes de la esperada entrevista de la pareja con Oprah Winfrey.

Patrick calificó a la Familia Real británica de "tóxica" y "arcaica" cuando subió a Twitter este 5 de marzo. "Meghan Markle y yo pasamos la mayor parte de una década trabajando juntos en Suits. Desde el primer día fue una miembro entusiasta, amable, cooperativa, de dar, alegre y solidaria de nuestra familia televisiva. Ella siguió siendo esa persona y colega como fama, prestigio y poder acumulado", comenzó a escribir en la red social.

Meghan Markle and I spent the better part of a decade working together on Suits. From day one she was an enthusiastic, kind, cooperative, giving, joyful and supportive member of our television family. She remained that person and colleague as fame, prestige and power accrued.

— Patrick J Adams (@halfadams) March 5, 2021