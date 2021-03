“Tuve una pareja que me traicionó”: Nicky Jam remueve una vieja herida de Sech

Nicky Jam se apoderó de su canal de Youtube con esta ronda de entrevistas bajo el título “The RockStar Show” y después de develar secretos de Karol G, Luis Fonsi y Maluma, entre otros invitados, llegó el turno del panameño Sech. El intérprete de “Otro trago” conversó sobre los inicios de su carrera, cómo comenzó a amar la música, y además qué fue ese impulso que lo hizo superar una traición amorosa.

En medio de una amena conversa, Nicky Jam hace referencia a la “historia” que más allá de la trama que involucró a Sech, aplaudió cómo superó este trago amargo. “Jugaron con tu reputación, te hicieron quedar mal, pasaste vergüenza… pero lo más grande de esa historia es como saliste, como te lo vacilaste”, dice el intérprete de “El Amante” mientras el panameño responde “En Panamá todo el mundo lo sabe, que tuve una pareja que me traicionó, y se filtraron fotos y muchas cosa”.

El cantante continuó: “Y me acuerdo que cuando hice el primer show después de eso, no más abrí la puerta escucho ´cornudo, venado´”… estoy con un amigo, Tico de Costa Rica, y me dice ´gordo, tu sabes cómo se va acabar esto? Que en verdad tú te vuelvas el artista más duro de Panamá´… Yo saqué como 30 canciones y las 30 canciones pegaron… yo conté todo. Si la gente escucha detalladamente las canciones yo cuento mi historia entera…fue algo bien hermoso, la gente comenzó de burla cambió a un apoyo increíble”.

Sech solo quería ser productor al principio de su carrera

Al comienzo de la entrevista, Nicky le pide a Sech que resuma sus inicios y él no se contuvo para hablar sobre su familia, y que le debe su carrera a su hermano. “Mis padres son Pastores. No tiene nada que ver con lo que hago o lo que quería hacer… y yo no iba a cantar realmente”, empezó a explicar el artista que ha grabado con los más grandes representantes del género urbano.

“Un día mi hermano llegó y me dijo ´tengo una canción, tú qué opinas´, me la cantó y yo ´hay mejores artistas que tú, pero suena bien´. Cambiales esto, quítale esto… grabé con mi hermano. Éramos un dúo, nos llamábamos Los Principiantes”, continuó diciendo Sech antes de confirmar que su hermano cayó tras las rejas y le había dejado un Ipod, además de un estudio de grabación casi armado.

“Comienzo a comprar bocinas, piano… me dio por ser productor…. Me enamoré de los sonidos. Luego de eso comencé a escribir cosas para los artistas, y un amigo me dijo ´por qué no cantas, si cuando haces la referencia te queda mejor que a ellos´… y yo no, yo voy a ser productor”, expresó Sech para confirmar que desde entonces se dedicó a la carrera musical.

