Parece que Demi Lovato ha perdido un poco de peso y se siente muy bien por ello

La cantante Demi Lovato compartió su inesperada pérdida de peso, una positiva evolución luego de descartar el estar contando calorías y hacer ejercicios abruptamente. La estrella dejó ver su apariencia en un nuevo video de Instagram, en el que se ve cómo sus pantalones ahora le quedan gigantes. Demi liberó su pretina para presumir lo holgado que le queda y firmar: "Hoy estoy llena de paz, serenidad, alegría y amor".

Escrito sobre el video, la artista reveló: "Perdí peso accidentalmente… Ya no cuento las calorías. Ya no hago más ejercicio. No restrinjo ni purgo. Y especialmente, no vivo mi vida de acuerdo con la cultura de la dieta… y de hecho he perdido mucho peso. Esta es una experiencia diferente pero todavía me siento llena. No de comida. Pero sí de sabiduría divina y guía cósmica. Paz. Serenidad. Alegría. Y amor”.

Recordemos que el año pasado estuvo lleno de altibajos para la ex chica Disney. Demo Comenzó estaba lista para volver en el 2020, comenzando con una increíble actuación del Himno Nacional en el Super Bowl, seguida de una increíble actuación en los Grammy. Sin duda, su gran regreso era inminente tras sobreponerse a una sobredosis de drogas, que casi la hizo perder la vida a mediados de 2018. Sin embargo, la pandemia por el coronavirus detuvo sus planes profesionales.

Demi Lovato se enfocó a reconciliarse consigo misma

En vista de que sus planes se frenaron fuera de sus manos, Demi se centró en su vida personal y se enamoró del actor Max Ehrich. Se comprometieron en julio, después de solo unos meses de citas, pero se separaron semanas más tarde en septiembre. Ahora que está soltera de nuevo, la prioridad de Demi ha sido ella misma, y ​​realmente parece más feliz y saludable que nunca.

Demi ha hablado abiertamente sobre su trastorno alimentario y su imagen corporal a lo largo de su carrera. Sin embargo, para finales de 2020 confesó que se sentía muy bien mientras trabaja en su recuperación de su trastorno alimentario. "Estoy muy agradecida de poder decir honestamente por primera vez en mi vida: mi dietista me miró y dijo: 'Así es como se ve la recuperación del trastorno alimentario"", escribió la también actriz en diciembre junto a una foto que mostraba sus estrías con orgullo.

