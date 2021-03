Hijos de Britney le dan permiso de subir una foto con ellos; por esta razón lo tenía prohibido

Britney Spears es una de las estrellas del mundo musical más populares de todos los tiempos. La bien llamada 'Princesa del pop' trata de mantenerse vigente y compartir con sus seguidores a través de sus redes sociales, pero por alguna razón no colocaba fotografías de sus dos hijos, hasta ahora.

Britney Spears, por fin, vuelve a mostrar a los dos hijos procreados con quien fuera su bailarín, Kevin Federline, Sean y Jaden. Y es ha sido muy poco lo que se ha podido ver últimamente de estos adolescentes de 15 y 14 años, respectivamente.

La razón la explicó la misma Spears en el post publicado en su cuenta oficial de Instagram @britneyspears donde tiene más de 28 millones de seguidores. La serie de dos postales muestra a la cantante abrazada a sus dos hijos, rodeados de un paisaje natural, pero con mucho cuidado, usando el tapabocas.

Además, la interprete dijo que no coloca fotos de Sean y Jaden porque ellos están viviendo una etapa de crecimiento en todos los sentidos, y quieren sentirse libres, y descubrir su propia identidad.

¡Cielos! Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien. No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivinen qué, ¡¡finalmente me dejan publicarlo!! Ahora ya no me siento excluida y voy a ir a celebrar”, concluyó la cantante al pie de las fotos.