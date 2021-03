¿Carolina Jaume estará de acuerdo con el juego "Expectativa Vs. Realidad" de Mafer Ríos?

Entre tantos comentarios, indirectas, y más tela para cortar por las diferencias entre Mafer Ríos y Carolina Jaume, parece que las asperezas comienzan a superarse y se transforman en algunos chistes para las redes sociales. Esta vez fue la propia María Fernanda la que se tomó su tiempo para hacer un montaje de una galería que comprende dos fotos: una de ella, espalda con espalda, junto a Carolina y otra de dos muñecas diabólicas.

“Expectativa VS Realidad” fue el título que agregó junto a las imágenes en la que la novia de Chuky y Anabelle, ambas identificadas como Carol y Mafer respectivamente, y se llevaron el protagonismo. “Idénticas 😂 aunque más la Carolina que tú, tú eres adorable Mafer”; “La rubia no está nada mal pero es que a mi me encanta la pelirroja tiene un porte fino brilla como estrella”; “Las adoro y admiro👏 me gustan! por lo que son.. Mujer de Garras Finas.. Divas y Rivales 😂 no pueden estar juntas”, son parte de las reacciones de los fanáticos.

Por su parte, Carolina compartió mensajes más serios al respecto de su relación con Mafer. “El problema por el cual dos personas dejan de ser “amigas” es porque ambas tienen el mismo desequilibrio mental… o me equivoco? 🤣 Que dicen?”, sostuvo junto a una imagen de ambas. Otra publicación escribió: “CUENTAS CLARAS AMISTADES LARGAS ❤️ @mariafernandariosoficial después de 5 años…. solucionamos nuestros inconvenientes… son tiempos de paz y reconciliación❤️ ahora a festejar!”.

Mafer Ríos se enfrenta a otras indirectas

En su papel de jueza en el programa “Soy El Mejor”, Mafer es crítica con sus opiniones y esto ha desatado un desencanto por parte del coreógrafo Jimmy Mendoza. En una de las ceremonias, el bailarín dejó claro que no está conforme con la evaluación ni la puntuación que la también diseñadora de modas le dio a una de sus parejas participantes del reality.

“Tal vez no tienes la culpa tú, sino tu coreógrafo. Si vas actuar, no sobre actúes… interpreta lo que escucha tu canción”, le dijo Mafer a los concursantes al cierre de su presentación. El periodista de “De Boca en Boca”, Miguel Cedeño, le dio el derecho a la palabra a Mafer sobre el altercado: “Yo no tengo la culpa de que no haya escuchado bien… Por qué se encienden de esa manera, y viene a pelear como si estuviéramos en otro reality. Yo no me voy a prestar para ese tipo de cosas… yo respeto el trabajo de todo el mundo acá”.

Cedeño también abordó a Mendoza, quien no titubeó en defender su punto de vista. “Entré a reclamar y mantenerme firme en mi montaje coreográfico… esto era una muñeca Barbie y las Barbies no son sobreactuadas… No entendió fue el concepto. No estoy conforme con ese 6… mis 3 participantes son mis hijos y yo como padre, defiendo hasta las últimas consecuencias”, aseveró.

