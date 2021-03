Selena Gomez devela el playlist de “Revelación” y confirma un tema con Myke Towers

Selena Gomez se vino con todos los hierros en este 2021. La cantante de 28 años confirmó la fecha de lanzamiento de su álbum, 12 de marzo, y reveló la lista de canciones que podrán disfrutar en él, incluyendo un tema con Myke Towers. Después del éxito “Baila Conmigo” con Rauw Alejandro, le pedirá “Damelo To´” al artista urbano en tendencia, y sus fanáticos están emocionados por escucharlos juntos.

Gómez publicó una foto impresionante de sí misma con un fondo de cereza a juego con el trenzado de su cabello. “De una vez”, “Buscando amor”, “Baila Conmigo”, “Dámelo To´”, “Vicio”, “Adiós” y “Selfish Love”, son los títulos que se leen caer sobre ella en el clip posteado en su cuenta de Instagram, acompañado por el mensaje “REVELACIÓN🌹Disponible 12 Marzo”. En medio de este anuncio, los followers comenzaron a afirmar que estaban listos para terminar de escuchar todas las canciones del álbum.

Recordemos que durante una entrevista con Zane Lowe en Apple Music, Selena expresó que crear un álbum en español ha sido algo que "ha querido hacer durante 10 años… Porque estoy tan orgullosa de mi herencia y realmente sentí que quería que esto sucediera", compartió. "Y sucedió, y siento que es el momento perfecto. Solo con toda la división del mundo, hay algo en la música latina que globalmente hace que la gente sienta cosas, ¿sabes?"

Selena Gomez aprendió a creer en sí misma

La ex chica Disney lanzó su propia línea de maquillaje en 2020 siendo la campaña ideal para hablar sobre su lucha y cómo creer en sí misma es extremadamente importante. “Estoy segura de que a todos les han dicho que no tienen lo que se necesita y que es posible que no sean lo suficientemente buenos y que no tengan suficientes personas que los apoyen”, comenzó a decir la actriz y cantante de 28 años que se ha enmarcado en un productivo 2021.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Selena alza su voz. La cantante siempre ha hablado de sus luchas y temores, compartiendo sus altibajos con sus fanáticos, enfatizando su mensaje en que "confiar en ti mismo" es la clave en innumerables ocasiones. “Te aplasta cuando la gente intenta decir que no eres lo suficientemente bueno. Casi lo hizo para mí, pero estaba mi mamá a mi lado más fuerte que nunca y dijo que lo más importante es confiar siempre en mí”, continúa sugiriendo en el clip.

“Estoy rodeada de gente que se supone debe guiarme; algunos lo han hecho y otros no. Me presionan, hay tanta presión. Tienes que ser sexy, tienes que ser linda, tienes que ser amable, tienes que ser todas estas cosas. Y estoy segura de que todos pueden identificarse, todos tienen una presión con la que tienen que lidiar todos los días”, agregó.

