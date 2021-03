Guillermo Toscano confiesa que está "Todo amor" por ahora con su nueva pareja

El bailarín del “Equipo de los Guerreros”, Guillermo Toscano, confirmó que está feliz con su novia María Cedeno. El programa “De boca en boca” lo interceptó para conocer sobre la ladrona de su corazón y él solo tuvo flores para ella. “Vamos a cumplir 2 meses recién… todo es amor ahora”, comenzó a decir entre risas a Miguel Cedeño, periodista del programa. “Está realmente alejada de este medio y me parece lo correcto, y estoy muy feliz que es lo más importante”, continuó diciendo el chico reality.

El ganador de la sexta temporada de “BLN: La Competencia” también fue interrogado sobre su experiencia como tío, después de que su hermana Sara Toscano diera a luz a una dulce niña. “Esa beba se ganó un pedazo de mi corazón. Es un amor que nace, estamos todos chochísimos. La familia está totalmente feliz por Sarita Rafaela, que es hermosa”, expresó Guillermo con una sonrisa de oreja a oreja, de admiración por la nueva integrante de la familia.

Cedeño aprovechó el comentario para preguntar “No te gustaría ser papá algún día”, escuchando a Guillermo “sabes… solo de verlos me estreso (risas). Creo que aún no, aún me faltan muchas cosas que vivir, todavía estoy joven. Cuando tenga que ser, va a ser perfecto”. Además, para finalizar sus declaraciones, aseguro que volverá “Solo para ellas”. “Pronto te voy a invitar al lanzamiento oficial del grupo… es algo sexy, pero con todo el respeto. No es stripper, es más artístico… Es un show netamente de baile, máximo nos sacamos la camiseta. Son coreografías bien preparadas. Para que lo disfruten”.

Guillermo Toscano lidera el videoclip de Dayanara Peralta

El pasado 28 de febrero Dayanara Peralta, después de su esperado matrimonio con Jonathan Estrada, se refirió al lanzamiento de su tema "El desquite". "No les puedo adelantar mucho solo sé que será un tema que gustará a muchos y que viene con muchas sorpresas. Así que esperen un poquito", afirmó la estrella ecuatoriana según la revista digital EXTRA.

Una vez el videoclip está al “aire”, todos sus fanáticos podrán disfrutar de la coreografía en la que muchos hombres musculosos muestran sus dotes en el baile, incluyendo a Guillermo Toscano, también conocido como "Quesito". En una de las escenas del adelanto compartido por la cantante, se ve que el chico de “BNL: La Competencia” no la pasó nada mal bailando en las escaleras, sin camisa y junto a Dayanara.

