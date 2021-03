La reacción en las redes sociales ante una picante foto de Ricky Martin en la ducha

Ricky Martin puso a arder las redes sociales con una picante fotografía mientras está en la ducha. El cantante le dio el regalito a sus casi 15 millones de seguidores, ayer, y en menos de 20 horas ya tiene cientos de likes y comentarios.

Ricky Martin no deja de ser un símbolo sexual en todo el mundo. El gran éxito obtenido en su juventud lo mantiene en la cúspide de los más famosos y queridos por el público, sin obviar sus atributos físicos por los que sigue arrancando suspiros.

Esta vez hizo publica una fotografía muy sugerente de él estando en su cuarto de baño. A través de su cuenta en Instagram @ricky_martin el cantante posteó el retrato que fue hecho por su esposo Jwan Yosef, como se lee en la descripción de la misma.

A esta picante foto el boricua le agregó unas estrofas de una canción infantil estadounidense. La cual dice así, en español: Cabeza, hombros, rodillas y pies, rodillas y pies.

Head, shoulders, knees and toes, knees and toes…,fue el escrito con el que Martin acompañó la postal.

Por supuesto, los usuarios enloquecieron y emitieron comentarios muy graciosos y creativos al ver a Ricky en la ducha, aunque no se distingue nada. Solo se observa la silueta del cantante tras un vidrio empañado.

Alguna intimidad más que nos quieras mostrar?". "Infarto masivo de pies a cabeza. Te extrañooooooooo boricua infernal". "Señor, me has mirado a los ojos… Libérame de las tentaciones y los malos pensamientos. Aleja de mí este bizcocho, tú sabes que estoy a dieta y me estoy portando bien. ¡No me hagas esto Señor! Vo’a pecar, me conozco…". "El vidrio se empaño. No veo bien … @jwanyosef Limpialo porfis, y saca la foto otra vez, ¿si?", son algunos de los cientos de comentarios que le dejaron a Ricky.