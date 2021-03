Meghan Markle lució un vestido Armani negro de ¡4.700 dólares!

Si bien los títulos de la Realeza Británica ya no son parte de la vida de Meghan Markle y Harry, la estadounidense no pierde su glamour. Meghan se puso un vestido Armani negro valorado en 4.700 dólares, estampado con manchas blancas como flores en un hombro, para su primera entrevista tras su retiro del cargo como miembros activos de la Familia Real. Así se dejó ver en el adelanto de la entrevista hecha por Oprah Winfrey.

De forma inesperada, la presentadora hizo la pregunta provocativa: "¿Estuviste en silencio o fuiste silenciado?" lo que hizo que Meghan le diera una mirada severa a cambio. Oprah y Harry hablaron todo en la promoción, así como una segunda que se lanzó a la mañana siguiente. No se mostró a Meghan hablando ni dando ninguna respuesta. Ella dijo algo durante la entrevista que hizo que Oprah respondiera con el comentario, "suena casi insuperable como si hubiera un punto de ruptura".

Oprah también explicó "no hay tema que esté fuera de los límites" y agregó más tarde: "Has dicho algunas cosas bastante impactantes aquí". Meghan aparecerá en la primera parte de la entrevista, y luego Harry se unirá a ella. El nieto de la Reina Isabel hizo su primera aparición en una entrevista en la televisión estadounidense para The Late Late Show con James Corden. Al igual que Oprah, James es otro amigo cercano de la pareja, y ambos asistieron a su lujosa boda real el 19 de mayo de 2018 en la Capilla de San Jorge en los terrenos del Castillo de Windsor.

Meghan Markle y Harry rompen el silencio desde enero 2020

Harry le dijo a James durante la entrevista que salió al aire el 25 de febrero que él “dio un paso atrás” en lugar de renunciar a la Familia Real Británica. “Nunca fue alejarse, fue retroceder en lugar de renunciar. Fue un entorno realmente difícil, como vio mucha gente”. También dijo sobre el traslado de la pareja de Inglaterra a California: “Todos sabemos cómo puede ser la prensa británica. Estaba destruyendo mi salud mental. Fue tóxico”.

Su viaje en autobús de dos pisos al aire libre no fue todo seriedad, ya que Harry también reveló que su abuela, la reina Isabel II, le dio a Archie una máquina para hacer waffles para Navidad, lo que le ha dado al niño una fascinación infinita.

Después de ser despojados de sus títulos Reales, no hay más choferes para el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle. Los ex miembros de la Realeza Británica que trabajaban de alto nivel fueron fotografiados conduciendo por Santa Bárbara, no muy lejos de su mansión en Montecito el domingo 28 de febrero. Harry iba al volante del Range Rover negro junto Meghan, mientras usabas gafas de sol oscuras en el día brillante, aunque no está claro hacia dónde se dirigían con la madre de la ex estrella de “Suits”, Doria Ragland, quien estaba en el asiento trasero detrás de su hija.

