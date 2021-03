Mafer Vargas anunció que posteará contenido de su Only Fans gratis, en su cuenta de Twitter

Mafer Vargas es la reina del Only Fans en Ecuador. La modelo guayaquileña se ha ganado una fama descomunal gracias a la exorbitante suma de dinero que gana a través de la plataforma de contenido exclusivo. Y para seguir incrementando sus ingresos ahora anunció que los usuarios que la sigan en Twitter podrán ver parte de lo que postea en la App, seguramente, para engancharlos a que se suscriban.

Mafer Vargas se reinventa cada día con el fin de captar la atención de miles de caballeros, para que compren una membresía en su cuenta. En la aplicación en línea la modelo sube fotografías, videos, y además puede hacer transmisiones en vivo, etc.

Vargas a través de la sección de stories de su Instagram @maferitavargas le notificó a sus seguidores que también la ubiquen en la red social del pajarito azul, para que puedan disfrutar de la producción que cuelga en la App por suscripción, que será gratis.

Esto lo escribió dándole captura de pantalla a un video que subió el pasado mes de febrero. El cual está publicado en su Twitter @maferitavargas donde aparece con un atrevido conjunto de ropa interior, con transparencias y bordados en color rojo, y haciendo unos pequeños y sexis movimientos de caderas.

Ganas de abrir cuenta en Only Fans no me faltan, lo que me falta es el cuerpa y el fotógrafo. Tú siempre regia, Mafer". "Siempre sensual y sexy". "Muy guapa". "Hermosa". "Qué sexi que eres", son algunos de los halagos que se leen bajo el post de Mafer.