Daddy Yankee se sincera en las redes y confiesa que sufre cuadros de ansiedad

Daddy Yankee es uno más de los artistas que han confesado presentar cuadros de ansiedad causada por la pandemia de la Covid-19. Uno de los casos más populares es el del también reguetonero J Blavin, quien ha hecho público su padecimiento. Ahora es Daddy quien revela que una de las consecuencias de ese trastorno fue su aumento descomunal de peso.

Daddy Yankee se sinceró ante su publico y dijo que la preocupación e incertidumbre ocasionadas por tener que interrumpir su vida cotidiana y su agenda de trabajo debido a la cuarentena, le generó los ataques de ansiedad.

Fue a través de un video publicado en su cuenta de Instagram @daddyyankee que el cantante decidió contarle a sus más de 41 millones de seguidores que aumentó drásticamente de peso, específicamente 23 kilos, por culpa de la ansiedad.

El anuncio lo hizo a la par del lanzamiento de su nuevo tema 'El problema' y le preguntó a sus fanáticos si ellos también pasaron por algo igual.

El boricua dijo que decidió someterse a un estricto plan de ejercicios y dietas para mejorar su condición física y así preservar su salud. Y es que según él, no fue fácil interrumpir sus actividades luego de tres décadas de estar en continuas presentaciones y viajes por todo el mundo.

Llevaba tres décadas sin parar, y entonces hacer una pausa forzada, pues me dio un poco de ansiedad. Yo no entendía y comiendo, comiendo, comiendo y de momento 50 libras de más. Me dije: ‘hay que hacer un alto y ponerme pa’ la salud’”, agregó el reguetonero.