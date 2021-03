2020 Visión, ¿vuelve a predecir muertes de famosos en 2021 como Bad Bunny?

El canal 2020 Visión predijo la muerte de algunos famosos en 2017. Según se ve en su cuenta, aparecen las fechas exactas de fallecimientos de celebridades en 2020. Ahora, han aparecido supuestas nuevas predicciones para 2021.

Se trata de nuevas cuentas, diferentes a la de 2020 Visión. Lo curioso es que en estos canales se muestran fechas de supuesta muerte de celebridades y políticos.

Entre los nombres que más resaltan, está el del cantante Bad Bunny en agosto 24, el youtuber FernanFloo, el 28 de abril, y Nicolás Maduro en octubre 13. También están los nombres de Undertaker el 20 de abril, Kanye West el 2 de mayo y hasta la reina Isabel II, el 26 de mayo.

En la lista se pueden ver otros famosos más como Michael Jordan, el 29 de junio. Jennifer Lopez el 3 de julio, el papa Francisco el 9 de julio y hasta Donald Trump, el 27 de julio.

Sin embargo, esas listas serían una completa falsedad. Pues para empezar, surgieron diferentes cuentas con el nombre similar de '2021 Visión', algo que no corresponde a la original 2020 Visión.

Supuestas predicciones de muertes de famosos de 2021 Visión

Así mismo, las ediciones no son las mismas que ejecutan en el canal original. Es decir, muestran los años dentro del ojo, algo que el canal principal no lo hace. Además, al momento de los efectos, cambian y no se muestra igual que 2020 Visión.

De la misma manera, la propia cuenta original ha indicado que han surgido varias cuentas falsas que no corresponden a sus creaciones. "Este es el único canal. 2021 Visión, 2025 Visión, 2030 Visión, son todos fraudes", señala el canal.

Por lo tanto, las muertes que se predicen en esos canales serían una mentira. ¡Nada de qué preocuparte si apare uno de tus ídolos!

