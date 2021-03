Samantha Grey a Mafer Ríos: "A mí no me vas a decir que no puedo bailar porque estoy pasadita de peso"

Samantha Grey salió en defensa de su compañera Denisse Angulo, en el concurso de baile 'Soy el mejor'. Debido a las recriminaciones de Mafer Ríos una de las jueces del show, y quien dijo que Angulo "está pasada de peso" y la mandó a rebajar.

Samantha Grey se mostró indignada ante estas críticas con respecto al aspecto físico de Denisse y declaró que no está de acuerdo con lo dicho por Mafer luego de la actuación de Angulo, porque "Nadie nos tiene que mandar a bajar de peso".

Cuando bajamos de peso hay que hacerlo de manera responsable. Va a ser algo progresivo. No vamos a bajar de peso de la noche a la mañana. Hazlo de manera sana, porque no por eso no vas a poder estar en televisión, no vas a poder bailar", expresó Grey.