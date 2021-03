Michela Pincay y su mística reflexión: “Dios gracias porque me siento tu hija favorita”

Desde hace varios meses Michela Pincay deja caer algunos mensajes de reflexión religiosa en su cuenta de Instagram. ¿Influenciada por Efraín Ruales? Pudiese ser, pero para ella lo más importante es que su reconciliación consigo misma y el camino de Dios la hace sentir su “hija favorita”, y hoy por hoy solo se toma unos minutos para agradecer de cara a sus seguidores.

“Hace un año le decía a Dios gracias porque me siento tu hija favorita, si te pido algo me lo das y es mucho mejor de lo que espero, me cuidas, abres caminos, me rescatas y me amas tanto que me pregunto mil veces si te merezco? Hoy te doy gracias porque me siento así, igualito un año después, me cuestiono y lo confirmo, eres Dios todo el tiempo, nos das y nos libras, nos pules y nos mejoras…”, comenzó escribiendo Michela en su larga carta.

Su historia continuó: “Ayer una amiga me dijo algo que me hizo pensar muchísimo: ‘Tu relación con Dios es tan íntima y tan real que no te conformas con cualquier experiencia’ y si es verdad, Dios a mí me encuentra y me pone pausa para que yo lo mire, he tenido experiencias tan cercanas y lo he mirado directamente a los ojos. Por eso mi fe no es negociable y tampoco la dejo “ser” en todos lados sino donde yo siento que es cómodo y real para mí! Gracias Dios porque un año más me reconozco cerca de ti, siendo tu hija”.

Michela Pincay también le regaló un mensaje a Efraín Ruales

La estrella de “De Casa en Casa” honró la memoria de su amigo y ex novio Efraín Ruales. Este 27 de febrero, a un mes del asesinato del también presentar de Ecuavisa, Michela escribió junto a una fotografía de ambos: “Un mes después de lo que te hicieron seguimos paralizados por dentro, aunque haya que continuar sonriendo, aunque mostremos alegría de sol a sol porque nuestro trabajo así lo requiere o porque lo usamos de excusa o como una terapia.. Un mes después las preguntas aun no tienen respuesta”.

En el sentido escrito, se continúa leyendo: “Dónde está la bondad? Que nos está pasando? Estoy segura de que tú estás muchísimo mejor… Siempre pensé que mi papi había sido llamado de este mundo porque era muy bueno para estar por aquí, la muerte me hizo enfrentarla chiquita y no temo decirle lo que pienso, pienso lo mismo hoy de ti, que tu corazón se había transformado al punto de que Dios te libró de mucho mal en la tierra… Un mes después, lograste lo que estabas buscando, nos acercamos a Él.. te encontramos buscando a Dios.. 🤍✨ #EfrainEresEterno”.

