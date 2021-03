Los looks más desatinados de los Globos de Oro 2021

"Entre gustos y colores…", si bien es cierto este dicho algunos pecan de desatinados a la hora de vestirse, y el error se hace más evidente si es para una entrega de premios como los Globos de Oro 2021. Por eso acá te traemos los peores looks del evento que se llevó acabo ayer.

Para esta edición 78 de los galardones, por fortuna , no hubo muchos desaciertos en los vestuarios escogidos por las celebridades, o sus asesores -que de ser este el caso no deberían tener ese cargo-, pero de igual manera te mostramos quienes fallaron en sus looks.

La ceremonia se realizó en un hotel de Los Ángeles pero la mayoría de los nominados estuvieron desde sus casas

Amy Poehler quien, en el papel, debía ser una de las que llevara un traje elegante, como la ocasión lo amerita y más por ser presentadora, falló con un vestido Moschino a la altura de sus rodillas de lentejuelas negras y unas medias pantys tupidas del mismo color.

Cynthia Erivo resplandeció, pero en exceso con un vestido extravagante, tanto en el color –verde fosforescente– como en el acampanado inmóvil de la parte baja. Y por si no fuera poco, la actriz que sí estuvo presente en el sitio de la gala, acompañó la prenda con unos guates largos en color crema.

La comediante Maya Rudolph no causó nada de gracia con un vestuario tipo capa en color rojo, con un estampado de flores que ni una abuelita podría lucir, y quedar bien.

Kristen Wiig lució un vestido A corto, en color menta, que no le favorecía para nada. La prenda con escote en forma de corazón tenía unos lazos que daban un aspecto muy infantil y de mal gusto.

Con esta actriz no seremos tan duros, debido a que el traje plateado y rosa de Temperley London no está tan mal y probablemente la postura o el ángulo al momento de que el fotógrafo hizo la toma, es lo que haga lucir feo el vestido de Bryce Dallas Howard.

