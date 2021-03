El gesto de Canelo Álvarez hacia J Balvin del que todos hablan

Como es su costumbre, Canelo Álvarez no solo dejó knockout a su contrincante en el Hard Rock Stadium de Miami sino que además hizo bailar a todos con su ingreso al cuadrilátero al ritmo de la música de su amigo J Balvin. "Con ustedes; mi hermano, mi parcero. El campeón. Canelo", dijo el cantante colombiano sobre el ring para dar la bienvenida antes de su encuentro cara a cara con Avni Yildirim.

Al regresar con su trofeo al camerino, Canelo estaba listo para celebrar con su equipo, liderado por Eddy Reynoso. En ese momento íntimo también estuvo J Balvin, quien saludó al campeón junto a su novia Valentina Ferrer. Álvarez estrechó la mano de Ferrer al decirle “Muchas felicidades”, y ella solo respondió “gracias, un placer”. En segundos Balvin se alza sobre él en un abrazo de oso, mientras lo aplaude por su recién logro.

Lo que llamó la atención de este encuentro fue las felicitaciones de Canelo a la novia de Balvin, por lo que muchos fanáticos aseguran que este podría ser una pista que confirme el embarazo de la modelo argentina que se robó el corazón del reggaetonero. El gesto se dio después del saludo cordial, pero sin duda fue opacado por la emoción de Balvin sobre el triunfo del deportista.

.@JBALVIN congratulates @Canelo in his locker room after the win 🙌 pic.twitter.com/pJZC4BFyTg

— DAZN Boxing (@DAZNBoxing) February 28, 2021