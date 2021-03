Mayra Jaime bombardea las redes con imágenes que confirman su embarazo

¡Bebé a bordo! Mayra Jaime y David Naula, los exchicos reality, anuncian que serán padres a tan solo seis meses de relación estable. En su aparición para el programa “En Contacto”, fue la presentadora Gaby Díaz la encargada de conversar con la pareja y confirmar la noticia del embarazo, después de algunos rumores en las redes sociales.

En el espacio de farándula, Díaz estuvo en casa de Mayra y David. Frente a la cámara se pudo ver a Jaime muy emocionada de revelar la noticia y comentó que se sentía muy nerviosa por la llegada de quien será su primer hijo. Y de la mano de los comentarios que señalaban un aumento de peso inusual, la celebridad aseguró que efectivamente había tenido cambios corporales pero desconocía que la razón sería esta bendición.

“No hay más que decir! Las imágenes dicen más que mil palabras 😍 enamorada de ti @davidnaula95 y de [email protected] [email protected] ❤️ Gracias a Dios!” escribió junto a una fotografía en la que ella y David se ven al fondo desenfocados mientras que el eco de la semillita que está creciendo en su vientre se roba el protagonismo. Luego compartió una galería de tres imágenes, en la que con un vestido blanco y unos globos dorados que escribían la palabra “Baby”, Mayra observaba el ecosonograma. “Cual les gusta más???? 🌸 a mi las tres por eso no podía decidirme 🙈”.

Mayra Jaime y David Naula tuvieron un alerta en 2020

Y esta duda surgió porque en agosto de 2020 David también notó algunos cambios en Mayra, por lo que la novia se sometió a una prueba de embarazo que salió negativo. Ante esta falsa alarma, la joven talento aclaró que ser madre no estaba en sus planes próximos, ya que apenas estaban conociéndose. Sin embargo, a futuro quería tener cinco y ya ha llegado el primero.

"Quiero decirle al Ecuador que Mayra es muy valiosa. He conocido lo que hay dentro de ella. No me importa su pasado, aquí estamos para el presente", fue parte del mensaje que David dejó en el programa “En Contacto” cuando le pidió públicamente que fuese su novia. Mayra sorprendida, con los ojos aguados, un regalo floral y globos, respondió: "Yo misma he compartido en redes que estaba conociéndote, para que ya no me escriban… La verdad es que, aunque haya gente que cree que no vales la pena yo… que es muy chiquito para mí… no importa lo que digan las demás personas", aseguró.