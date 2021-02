Halle Berry revela que su primer beso fue con ¡una mujer!

Halle Berry no tuvo problema alguno en revelar que su primer beso fue con una chica. La actriz compartió su experiencia al conversar con su amiga Lindsay Flores durante el episodio del 18 de febrero, para su Instagram TV “Bad & Booshy”. Las chicas disfrutaron de bebidas mientras se relajaban en un cómodo sofá para hablar de los memorables momentos que marcaron sus primeros besos.

“Mi primer beso fue una chica”, dijo Halle. “Tenía un novio llamado LaShawn Boyd y quería darle el beso francés… Pero no sabía cómo dar el beso francés, así que conseguí a mi mejor amiga en ese momento para mostrarme cómo hacerlo… Así que vino a mi casa y me besó durante unos 30 minutos”, continuó. “Literalmente me mostró cómo hacérselo a un niño. Y la noche siguiente, fui y besé a LaShawn Boyd”.

Como era de esperarse, por la magnitud del secreto revelado, los comentarios no se hicieron esperar junto a la publicación. "30 minutos es una sesión de maquillaje no es un beso querida lol. ¡Estos videos hacen mi día!", escribió descaradamente un seguidor. "Puede parecer pequeño, pero las mujeres necesitan ver ejemplos genuinos reales de amigos interactuando en amistades saludables. Siempre nos centramos en los objetivos de la relación romántica, pero los objetivos de los mejores amigos son igual de importantes. Gracias", escribió otro usuario.

Halle Berry disfruta los besos con su novio Van Hunt

Cuando Halle no está conversando con Lindsay, está pasando tiempo con su novio Van Hunt, con quien ha estado saliendo desde el año pasado. La estrella tomó el Instagram el Día de San Valentín para compartir algunas fotos acurrucados e incluso en las que se ven disfrutando de un beso. Agregó una dulce leyenda junto al post que daba amor a aquellos que "luchaban" con las vacaciones.

“A todos los San Valentín que pueden estar luchando para hacerlo bien… ¡Te siento, pero nunca te rindas y NUNCA TE CONFORMES con menos de lo que hace que tu corazón cante! No importa lo que digan o cómo te llamen. No importa cuántas veces lo intentes, siempre vale la pena", escribió. "Si deseas amor, encontrarás tu pareja, tu igual…. tu persona… incluso si te lleva hasta los 54 años! Feliz día de San Valentín 🤎#vdayphotodump."

