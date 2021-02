No vas a creer la hazaña que consiguió Daniella Álvarez con su nueva prótesis "contra todo pronóstico"

Daniella Álvarez se ha mostrado como una mujer digna de aplausos y de gran ejemplo para millones de personas por la valentía y empeño con las que ha afrontado la amputación de una de sus piernas. La exreina de belleza no ha parado de cumplir metas en su nueva vida. Ahora, logró trotar con su nueva prótesis.

Daniella Álvarez tuvo que sufrir un calvario debido a una masa anómala ubicada en su abdomen la cual le provocó una serie de complicaciones que la llevaron varias veces al quirófano hasta que tuvieron que amputarle el miembro inferior izquierdo, debido a una isquemia, en mayo de 2020.

A través de su cuenta en Instagram @daniellaalvareztv compartió con sus casi tres millones y medio de seguidores un video donde aparece trotando sin ayuda de nadie. Este es un nuevo logro para la modelo y presentadora, que se ha encargado de llevar una vida normal: manejando, bailando, nadando, etc.

¡Contra todo pronóstico pude trotar! Mis fisios y técnicos de prótesis nunca me dijeron que no lo lograría, pero tampoco me dieron esperanzas porque no sabían cómo se comportaría mi pie derecho pues no ayudaría en mi propulsión. Yo nunca lo dudé, en mi cabeza solo existe el YO PUEDO. Cuando me solté de la mano de mi fisio y me vi trotando sola, lloraba por dentro de emoción. Ha sido igual todas las veces que he logrado algo por primera vez OTRA VEZ, demostrándome a mi misma que todo es posible a pesar del grado de dificultad", escribió Álvarez bajo el video.