Revelan quien volvió a contagiar de Covid a Galilea Montijo y qué pasará con su programa

Para todos aquellos que creen que no te vuelve a dar, pues sí te vuelve a dar… Este fin de semana me avisan dos personas que trabajan directamente conmigo que se habían sentido mal y salieron positivo a la prueba. Pedimos el laboratorio ayer a las 7 de la mañana y en la prueba rápida salí positiva”, explicó Galilea Montijo.

Así, Galilea Montijo anunciaba su nuevo contagio de Covid-19, misma que ya había sufrido el año pasado, en el mes de noviembre exactamente y que ahora le repite, con algunos síntomas parecidos a los de la vez anterior.

La presentadora dio la noticia durante la trasmisión del programa 'Hoy' al cual pertenece. Además explicó que su hijo también se contagió con el virus, pero que su esposo, por fortuna, salió negativo en los exámenes realizados para detectar la enfermedad.

Estoy con el mismo dolor de cuerpo, un dolor de garganta espantoso, a diferencia de la otra vez no me dio dolor de cabeza, lo que agradezco muchísimo porque la vez pasada era terrible. Fiebre no me ha dado; aunque a Mateo sí le dio mucha fiebre toda la madrugada. Somos los únicos que salimos positivos. Fer mi esposo salió negativo, gracias a Dios, entonces ya lo mandamos a dormir a la tina”, detalló Montijo de manera graciosa.