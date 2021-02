¡OMG! Esta cantante lloró en los brazos de Justin Bieber

La cantante Billie Eilish nunca ha ocultado que es fan de Justin Bieber. En su documental de Apple TV +, “Billie Eilish: The World's A Little Blurry”, la estrella conoce a Justin en Coachella en 2019 después de su actuación. Se encuentran en medio de una gran multitud, y ella inicialmente es demasiado tímida para abrazarlo. Está abrumada por las emociones. Finalmente, ella abraza a Justin, y se abrazan durante mucho tiempo.

En el camino de regreso a su hotel, llora al hablar del momento épico. "Literalmente lloré en sus brazos durante unos 5 minutos", dice. Más tarde, Justin le envía un mensaje de texto profundo desde el corazón que tiene a Billie llorando mientras lo lee. “Son momentos como esta noche en los que recuerdo lo que significo para la gente”, comienza el texto de Justin.

“Tu amor por mí tocó mi corazón. Eres tan especial. No por lo que puede hacer, sino por lo que es. Recuérdalo. Estoy tan impresionado por tu aura y presencia. Llevas un llamado pesado. Eres un ídolo para muchos. Estoy emocionado de verte florecer… Gracias por esta noche. Significó tanto para mí como para ti… Acepta todo, cree que eres genial, pero no más grande que nadie”, continuó el mensaje.

¡Justin Bieber colaboró con Billie Eilish!

Al principio del documental, Billie se entera de que Justin quiere colaborar con ella. Él le envía un mensaje de texto y ella le pregunta a su familia cómo debería responder. “Él podría pedirme que matara a mi perro y lo haría”, admite Billie. Ella no cree que pueda manejar una nueva canción con él porque es una gran fan, y decide que quiere que él salte en un remix de "Bad Guy". Ella responde a su DM con: "Podrías literalmente subirte a esta canción… y estaría feliz".

Justin y Billie colaboraron en un remix de "Bad Guy", y se convirtió en un éxito instantáneo cuando se lanzó en julio de 2019. La amistad de los cantantes continúa después de ese dúo musical. Luego de sus increíbles victorias por Álbum del año, Canción del año y más en los Grammy 2020, Justin le hace FaceTimes. "Estoy tan orgulloso de ti", le dice.

Es la manera perfecta de terminar su noche perfecta. “Billie Eilish: The World's A Little Blurry” estará disponible en Apple TV + a partir de este 26 de febrero. "No hay más que decir".

