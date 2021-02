Emma Guerrero confirma el nombre de su hija al celebrar el BabyShower

Hace un mes Emma Guerrero anunció su avanzado embarazo y confirmó que se llamará Luciana. Mientras las semanas entran en cuenta regresiva para la llegada de la hija, la actriz posa con su barriguita, comparte algunas de sus dudas maternas, intercambia consejos con sus fanáticas, y baila un poco en los clips de TikTok para disfrutar su camino hacia la maternidad.

“Estamos muy felices por ser futuros padres e iniciando el viaje más hermoso de nuestras vidas! Que jueguitos hiciste en tu #babyshower?? Gracias a nuestra familia y amigos por acompañarnos en este día. ❤️… Quiero agradecer también a estos emprendedores que hicieron q el evento sea más lindo”, dejó leer Emma junto a un video que resume lo que fue el babyshower de su pequeña Luciana.

Sin embargo, no es la primera vez que menciona el nombre de su hija. “Me muevo siempre… menos cuando alguien quiere sentirme! Att Luciana 🐣 Chicas cuéntenme sus experiencias en el último mes… a mí se me hinchan los pies 🦶 🤰 consejos?”, escribió la actriz junto a una imagen, publicada el pasado 07 de febrero, en la que aparece abrazando su vientre con un vestido color beige claro. “Comida baja en sal y caminatas suaves”; “tómalo con calma es normal que se hinchen los pies el último mes, usa sandalias y ropa floja. Cuando duermas una almohada en los pies, ya falta poco tranqui, y come mucha fruta este último mes”, fueron parte de los tips que recibió.

Como un tiktoker asidua, Emma se dejó ver con un filtro de risa irónica, mientras resaltaba las “ventajas de estar embarazada… Que otras ventajas aprovechaste en tu embarazo?? Las leo chicas”. En el clip, deja caer una toalla y afirma que no puede agacharse a recogerlo, puede comer una galleta más porque es un antojo del bebé, puede dormir más tiempo porque necesita descansar y tiene un enfermero particular.

Emma Guerrero disfruta el tiempo con su esposo

Emma presume a su esposo en redes sociales, y más desde que se ha comportados como un príncipe durante su embarazo. Hace unos días Emma dio a conocer la duda de que su cuerpo probablemente no volverá a ser el mismo, y su compañero de vida Fernando Zúñiga apareció para subirle ánimo.

Pero no solo Fernando la consiente. Emma visitó el centro de maquillaje Liut Beauty Shop y bailó “Rico Rico” con el staff de la tienda. La actriz lucía un vestido lila ajustado, con su negra melena suelt, y unas sandalias cómodas negras. “Del 1 al 10…. Cuánto para nuestro bailecito?? Después de un día de grabación con el #team @liutbeautyshopgye jajaja mis sandalias de @amme.ec las amee”, expresó la artista.

