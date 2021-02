Por una supuesta nueva aventura Álex Rodríguez debe cumplir estas reglas de JLo o ella termina la relación

Álex Rodríguez vuelve a estar envuelto en un escándalo de infidelidad durante su relación con JLo. Esta vez se trata de "inocente coqueteo" con una chica 15 años menor que él, y por la que la cantante le ha dado un ultimátum, debido a que ya esta cansada de las infidelidades del expelotero de los Yankees de New York.

Álex Rodríguez, al parecer, se comunicó con la modelo Madison LeCroy, de 30 años, a través de mensajes y aunque según ella no ha pasado nada, ni se han visto en persona, JLo está harta de ese tipo de situaciones con su prometido.

Me contactó. Y sí, nos enviamos mensajes directos. Nunca lo he visto personalmente”, aseguró la modelo para el medio Page Six.