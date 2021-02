Tom Holland admite que Emma Watson fue su primer amor platónico

Tom Holland recuerda vívidamente su primer amor platónico: “Emma Watson en Harry Potter y el cáliz de fuego”. Así lo dijo a la revista “W”, recordando: “Lleva este vestido rosa. Eso fue alucinante para mí”. La estrella de Spider-Man hizo referencia específicamente a Emma Watson cuando tenía 15 años, quien interpretó a Hermione Granger, con un vestido rosa en capas en la película de 2005.

Tom se sentó con W para el número anual “Best Performances” de la revista, donde habló sobre la evolución de su carrera como actor, desde sus primeras audiciones hasta la primera película que reservó y su amor por la actuación con acento estadounidense. El actor inglés nació y creció en Reino Unido. “Cuando tenía 8 o 9 años, hice una audición para todos los papeles en Romeo y Julieta, incluida Julieta, y no obtuve ni un solo papel”, recordó mientras hablaba de sus primeras audiciones.

“Cuando tenía 11 años, contraté a Billy Elliot; ese fue el primer trabajo que contraté. No podía bailar, pero los entrenadores venían a mi escuela y me enseñaban a bailar en el almuerzo", explicó, admitiendo: "Estaba en una escuela de rugby, así que hacer ballet en mallas en el gimnasio de la escuela no era lo mejor de todo, pero valió la pena".

Tom continuó explicando la experiencia que tuvo mientras filmaba “The Impossible”, la primera película que reservó. “Fue una experiencia increíble. Tuve la oportunidad de trabajar con Ewan McGregor y Naomi Watts. Esa fue la primera vez que me di cuenta de que podía ser actor y era algo que podía hacer por el resto de mi vida”, dijo sobre el momento monumental. “Inmediatamente me enamoré de la idea de hacer películas, y tuve tanta suerte que después la gente realmente respondió a la película”.

Tom Holland y su casi perfecto acento estadounidense

En su nueva película, “Cherry”, el acento de Tom es posiblemente su mejor interpretación de pronunciación. Sin embargo, su habilidad para cambiar los acentos tan rápido no fue fácil. “Realmente es un trabajo duro”, dijo. "Soy muy afortunado. Mi entrenador de dialectos, Rick Lipton, que se hace llamar Pretty Ricky, es uno de mis mejores amigos. Hemos estado trabajando juntos durante años, creo que vamos a hacer juntos nuestra décima o duodécima película. Simplemente ponemos el trabajo, practicamos, practicamos, practicamos y lo hacemos".

Cuando se le preguntó si alguna vez había soñado en inglés con acento estadounidense, Tom dijo: “Estoy seguro de que lo hice. He trabajado tanto con acento estadounidense que cada vez que cuento una historia, como en una cena, empiezo a hablar de inmediato con acento estadounidense porque se siente más cómodo”, admitió. “Se siente como si estuviera actuando. Así que el día en que empiece a hacer un acento inglés en el set de nuevo será un poco complicado para mí”.

