"¿Quién es él?" así reaccionaron en las redes con la presentación de este periodista deportivo en 'Soy el mejor'

Este miércoles, en apenas su segundo día de transmisión, el concurso de baile integrado por estrellas del entretenimiento de Ecuador, llamado 'Soy el mejor' siguiente nivel, de la planta televisiva TC Televisión, presentó a un periodista deportivo, Francisco Molestina, quien formará parte del espacio.

El show de baile que se transmite a las 18:00HR de Ecuador, hizo el anuncio de la incorporación de su nuevo integrante, ayer. La noticia generó intriga entre la mayoría de la audiencia, como se puede observar en la caja de comentarios de las redes sociales oficiales, tanto del canal, como del espacio televisivo.

Y es que si bien Francisco Molestina es un periodista reconocido en el país, esa fama solo se queda en el ámbito deportivo, donde se le ha visto a lo largo de muchos años, con una trayectoria intachable y muy profesional.

Molestina ha trabajado para cadenas como Ecuavisa, DirecTV Sports, GamaTV, entre otros. Inclusive, fue uno de los pocos reporteros que tuvo la oportunidad de viajar a cubrir el torneo de fútbol de la Copa Sudamericana que ganó el equipo ecuatoriano Independiente del Valle, el pasado año 2019.

Francisco estuvo presente, ayer, en el espacio donde hicieron el anuncio que llega para conformar una más de las 15 parejas que están en competencia. Y la expectativa de los televidentes es grande puesto que la mayoría admite no conocerlo, ni saber de quien se trata, o qué hace.

Así lo presentó el show: "promete DAR TODO en la pista de baile. ¿Te esperabas esta presentación?". La audiencia expresó su opinión al respecto de la pregunta.

Ni en mi vida he sabido que este man era famoso". "Ya este programa es un arroz con pollo". "¿¿¿Y quién es ???". "Ese Molestina, ¿quién es? un aniñado más". "No había escuchado hablar de él y peor lo he visto". "En serio que parece que ya no tienen a quien más poner", son algunos de los comentarios que se leen en las cuentas del programa.