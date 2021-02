Kim Kardashian se acurruca feliz en los brazos de este hombre sin su anillo de boda

Kim Kardashian disfruta su tiempo a solas, y cumple algunos sueños, mientras se seca la tinta de sus papeles de divorcio. La fundadora de “Skims” marcó la lista de deseos de Tae, estilista de celebridades, cuando los dos se conocieron en persona este 23 de febrero. Tae es estilista personal de La La Anthony, la mejor amiga de Kim, quien presentó a la pareja cuando Kim la visitó en el conjunto de un "proyecto secreto".

En un video que desde entonces ha sido compartido por Tae y La La, se puede ver a Kim abrazando al gurú del cabello por detrás, mientras dice: "¡Los sueños realmente se hacen realidad!", haciendo referencia al deseo de Tae de conocer en persona a magnate. “Este era el deseo de @arrogant_tae123. Todo lo que quería hacer era conocer a @kimkardashian, ¡¡así que lo sorprendí hoy!!”, escribió la actriz de “Power” en Instagram, junto al clip.

“Te amo Tae. Me encanta verte sonreír tan GRANDE”, agregó. Mientras tanto, en los comentarios, Khloe Kardashian escribió, "¡¡¡Amo tus sonrisas!!!!", con un montón de emojis de corazones rojos. Tae, quien probablemente todavía está asombrado por conocer a su ídolo, compartió, "Yoooo My La ES LA F ** MEJOR". Añadió: Estoy tan FELIZ de que finalmente pude conocer a mi FAVORITAAAA @kimkardashian. Estoy taaaan feliz”.

La última salida de Kim se produce pocos días después de que solicitó el divorcio de Kanye West, el 19 de febrero, después de casi siete años de matrimonio. El rapero, por su parte, fue visto sin su anillo de bodas el 23 de febrero, mientras visitaba su Academia Yeezy en Los Ángeles, CA. Recordemos que Ye aún tiene que abordar públicamente la solicitud de divorcio de su esposa, por lo que todos los fanáticos y medios de comunicación están atentos a sus posibles declaraciones.

Kim Kardashian y Kanye West ponen punto final a su historia

La pareja separada, que comparte cuatro hijos juntos North, Chicago, Saint y Psalm no tienen un acuerdo de custodia concreto. Según TMZ, que fue el primero en informar la noticia del divorcio, Kim solicitó la custodia legal y física conjunta de sus hijos. El medio informó que Kimye tiene un acuerdo prenupcial, que ninguna de las estrellas ha impugnado. No está clara la fecha de separación entre la ex pareja de poder, que, según los informes, está teniendo una separación "amistosa" hasta ahora.

"Kim sintió que intentó todo para que el matrimonio funcionara y Kanye se negaba a obtener la ayuda que solicitó, que fue la gota que colmó el vaso", dijo una fuente a Deadline, haciendo referencia a las luchas del rapero con el trastorno bipolar. "Ella y Kris también intentaron que él fuera a terapia y le ofrecieron apoyo lo mejor que pudo y él siguió negándose", reveló la fuente, señalando que esa fue la "última gota" para Kim al intentar salvar su matrimonio.

