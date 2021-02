"Cuidado me contagio de la mala vibra": El comentario de Mafer Ríos contra Carolina Jaume en el programa "Soy El Mejor"

Después de intentar limar asperezas frente a las pantalla de “De Boca en Boca”, Mafer Ríos y Carolina Jaume vuelven a protagonizar una riña. Durante el estreno del programa “Soy El Mejor”, Ronald Farina invita a la modelo y diseñadora de modas María Fernanda a acercarse al centro del escenario cuando esta dijo “Cuidado me contagio… no, no, me refiero a la mala vibra”. Impactado con la escena, expresó “No les voy a pedir abrazo… pero queremos ver un abrazo”.

El público les pide saludarse de codito, y Carolina con un rostro serio e incómodo por el trago amargo del comentario, afirmó “Yo no tengo problema con saludar a absolutamente a nadie… en este caso yo soy la presentadora y como jurado te doy la bienvenida María Fernanda a que ocupes tu puesto”. Para cerrar y robarse el show Mafer se retiró diciendo: “Tu puedes ser la presentadora, pero yo soy más cara que tu”.

Sin embargo, cientos de espectadores aseguran que todo el encuentro fue solo estrategia de raiting para el programa. Hace unos días ambas celebridades coincidieron en la sesión de fotos para la promoción del reality y declararon ser profesionales, lo suficiente como para separar sus diferencias y llevar la fiesta en “paz”. “Bien… sabes que yo soy super profesional. Yo no tengo problemas con nadie. Si tienen problemas conmigo ¡ah bueno!”, sostuvo Mafer.

¿Por qué Mafer Ríos ataca a Carolina Jaume?

La guerra entre Mafer y Carolina ha vuelto a la palestra después de que el presentador de TC Televisión Miguel Cedeño le preguntó qué pensaba al escuchar el nombre Carolina Jaume, a quien ha calificado de “hipócrita” en otras entrevistas. “Me mantengo en eso. Porque hubieron cosas que no eran ciertas, y las dijo. Fue un momento en el que ella fue hipócrita conmigo y ella lo sabe”, afirmó.

Mientras la pelirroja diseñadora de modas tenía su derecho a la palabra en el programa “De Boca en Boca”, Carolina no titubeó en acercarse. Se escucha a Cedeño decir “Estaban muy distanciadas ustedes antes”, y Jaume expresa “pues ahora no, si nos toca trabajar juntas. No nos ves”. A lo que Mafer dijo “es que ella vende y yo compro”.

Entre risas y miradas quizás un poco incómodas, Carolina dice “si quieres ya nos agarramos de los pelos y tiene la exclusiva… ya somos unas señoras”, por lo que Ríos aseveró ““Ya dejaste de ser arrabalera… no, no necesito ningún hombre”. Las indirectas entre ambas celebridades parece que será parte del atractivo entre la jueza y la anfitriona de “Soy El Mejor”.

