Selena Gomez revela su aspecto de "vida real" más allá de su glamoroso estilo

La ex chica Disney Selena Gomez no es una usuaria muy activa de Instagram, y en su feed sólo ve publicaciones relacionadas con su música o su línea de maquillaje Rare Beauty, lo que va de la misma manera para sus Instagram Stories. Sin embargo, hace unos días la cantante de “Baila Conmigo” compartió no una sino tres fotos de sí misma mostrando un impresionante cambio.

Las dos primeras postales la dejan ver engalanada, en sus historias, con mono rojo y negro con el pelo en trenzas ajustadas en la portada; y en la segunda llevaba una minifalda blanca, bajo una sudadera roja que tenía "X-Rated" escrito encima de ella. Impactante frente a un auto rojo brillante. Para la sorpresiva tercera reveló su verdadero aspecto cuando está en casa. Una foto sin maquillaje de ella para contarle a sus fans cómo se ve en la vida real.

En esta foto, se sentó en su sofá con pantalones holgados y una camiseta azul, junto con una manta peluda blanca encima de ella. Bebió lo que parecía una taza de sopa y se la vio tejiendo en la foto, mientras que su cabello estaba todo en un moño desordenado y llevaba sus especificaciones. "K pero la vida real lol" se lee junto a la galería, dando a entender que al final del día, así es como se ve sin maquillaje y ropa elegante en la comodidad de su hogar.

Selena Gomez arrasa en el primer trimestre del 2021

La estrella pop ha lanzado recientemente dos canciones del álbum “Revelación”. La primera canción llegó el 14 de enero de 2021, y se tituló “De Una Vez”, y seguida de esto lanzó el segundo tema titulado “Baila Conmigo” el 29 de enero de 2021, en colaboración con el reggaetonero Rauw Alejandro.

De acuerdo a la revista musical Billboard, Gomez afirmó que este proyecto en español se logró rápidamente declarando que "De Una Vez fue una de las primeras canciones en las que trabajé muy temprano. En ese momento, hacer un proyecto español era sólo una idea que se rebotó alrededor. Entonces el resto del proyecto sucedió muy rápido y orgánicamente".

Recordemos también que a principios de 2020, la cantante había colaborado con la banda de chicas K-Pop BLACKPINK para su canción “Ice Cream”. Por otra parte, la también actriz se unió a la comedia de Hulu “Only Murders in the Building” en la ciudad de Nueva York.

