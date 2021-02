¿Otro cambio de look de Melany Mille? Y mira lo que le dicen en las redes

Melany Mille posee una gran belleza y consciente de ello no le teme a probar diferentes estilos y colores en su cabello. Hace poco cayó en la tentación de cortar su larga melena, según ella, para complacer a su pareja sentimental, el cantante Nacho Mendoza, padre de su única hija, Mya Michelle. ¡Ahora, lo volvió a hacer!

Melany Mille apareció en las redes sociales para presumir sus nuevos corte y color de cabello. La modelo venezolana ahora es rubia, y las lleva con grandes y sueltas ondas. Haciéndola lucir mucho más sofisticada y sexi.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram @millemelany que la también periodista y presentadora mostró su nueva imagen a sus más de 800 mil seguidores. Con un video corto donde aparece luciendo un sweater cuello alto en color gris, que destaca aún más su hermoso rostro, muy bien maquillado.

La modelo acostumbraba a llevar el cabello largo hasta la altura de su cintura

Además, la animadora quien formaba parte del famoso show de farándula 'Lo Actual' de la planta televisiva Televen, en Venezuela, decidió pedirles opinión acerca de cómo le queda el nuevo estilo: "¿Qué tal este rubio y mi corte?", y ellos no dudaron en contestar así.

“Bellísimo ese color”. “Súper bella”. “Te luce mucho ese tono”. “Divina”. “Genial el rubio”. “Superlinda. Ese color te queda espectacular". "Espectacular y el corte de cabello super trendy". "Cuando una mujer corta su cabello y hace un cambio radical , toma decisiones exteriores que cambian el rumbo de su vida. Eres hermosa", son algunos de los más de 600 mensajes que le dejaron bajo el post.

No cabe duda que Melany no le teme a los cambios de look en su cabellera. Lo ha llevado en tonos chocolates, otras veces en un cobrizo muy suave; castaño, bien sea oscuro o medio claro, con mechas y reflejos. Incluso, hace poco se atrevió a lucirlo en color rosa pastel, aunque fue solo para una sesión fotográfica para una marca.

