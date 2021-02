Kim Kardashian viaja a Palm Springs al ritmo de "Driver's License" tras solicitar el divorcio

Parece que la finca de Kris Jenner en Palm Springs se convertirá en el refugio de Kim Kardashian en medio de su divorcio. La empresaria compartió varios videos en su Instagram Stories, el pasado 22 de febrero, conduciendo por la autopista 10 hacia la ciudad desértica desde Los Ángeles. Al pasar por los icónicos molinos de viento blancos vistos desde su ventana, se escuchaba el éxito de Olivia Rodrigo "Driver's License".

Lo que llamó la atención de los seguidores es que Kim pareció elegir cuidadosamente partes de la canción que podrían haber coincidido con cómo se siente, ya que la joven de 18 años cantó, según puede traducirse: "Y todos mis amigos están cansados // De escuchar lo mucho que te extraño, pero // Siento pena por ellos // Porque nunca te conocerán como yo, sí //Hoy conduje por los suburbios // Y en la foto estaba conduciendo a casa contigo".

Al comienzo del video de las historias de IG, Kim incluyó emojis de corazón verde, marrón blanco y negro. Luego dejó que la canción tocara con las líneas, "Y sé que no fuimos perfectos // Pero nunca me he sentido así por nadie, oh // Y simplemente no puedo imaginar cómo podrías estar tan bien, ahora que me he ido".

Cuando la cuenta de fans “kimkardashiansnap” publicó el video, un usuario comentó: "Me rompió cuando lo vi"; mientras que otro señaló, "ay! Realmente está pasando por eso. Dios bendiga su corazón, me entristece por ella" con un emoji de corazón rojo. Muchos otros dejaron emojis de cara llorando, ya que estaban tan conmovidos por el desgarrador video de Kim.

¿Kim Kardashian está sangrando por la herida?

La fundadora de Skims parece estar todavía sufriendo después de solicitar el divorcio de Kanye, tras casi siete años de matrimonio el 19 de febrero. Se informó a principios de enero de 2021 que ya había contratado a la principal abogada de divorcio de celebridades Laura Wasser como su representante legal, y que Kim estaba tratando de llegar a un acuerdo con el rapero en lugar de arrastrar su separación en la corte.

La magnate de la belleza KKW solicitó la custodia física y legal conjunta de los cuatro hijos de la pareja, North, Chicago, Saint y Psalm, en la presentación de la documentación, según TMZ. El sitio también dijo que la separación ha sido "amistosa", y que ni Kim ni Kanye estaban impugnando el prenupcial que habían puesto en marcha antes de casarse en mayo de 2014.

