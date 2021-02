Danna Paola sufre otro rechazo y esta vez por culpa de Belinda

Los chismes nunca se detienen y menos cuando cada mensaje está a la mano de millones de usuarios y puede tergiversarse. Esta vez son las mexicanas Danna Paola y Belinda las que se convierten en el foco de “disputa” por un dúo con Christian Nodal. El cantante se tomó la tarea de responder un comentario y rechazar la propuesta de cantar “De los besos que te di” con la protagonista de “Élite”.

¡No! No se trata de rivalidades ni riñas entre las estrellas juveniles. Todo comenzó cuando los fanáticos insisten en que Danna sería la voz femenina perfecta para el tema, pero más allá de la relación de Belinda con Nodal, las razones son más profesionales. “Haz un dueto con Danna Paola. Nos prometieron una versión de ‘De los besos que te di’, ¿si te acuerdas?, escribió un usuario.

Es que ya hice ft con mi mujer en un programa de televisión con esa canción, no encuentro el sentido de rehacerlo…

Jamás tendría una mejor versión esa canción mía a dueto.🤍 — Nodal🌵 (@elnodal) February 17, 2021

Nodal le respondió: “Es que ya hice ft con mi mujer en un programa de televisión con esa canción, no encuentro el sentido de rehacerlo… jamás tendría una mejor versión esa canción mía a dueto”. Las opiniones encontradas sobre este comentario no se quedaron atrás, pero más pudo el respeto a su decisión.

Recordemos que hace unos meses Danna y Nodal coincidieron en un live y la protagonista de “Patito Feo” le dijo “tengo una idea. Vamos hacer algo. Te voy a enviar un video tocando el piano o la guitarra con la melodía de ‘De los besos que te di’. Entonces te pones los audífonos y grabas tu voz con un video y me lo mandas. Luego yo me monto grabando la voz y la guitarra, y hacemos un dueto virtual”.

No hay rivalidad entre Danna Paola y Belinda

Si bien las críticas siempre han querido enfrentar a las artistas, la verdad es que su profesionalismo les ha permitido controlar la situación y simplemente hacer su trabajo dentro y fuera del escenario, sin comparaciones ni competencia insana. Para los Spotify Awards de 2020, Belinda y Danna Paola protagonizaron un momento épico para la ceremonia.

Belinda compartió una foto que tituló “Girl Power, Danna Paola, a lo que su colega respondió sin titubear “Las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”. Este gesto dejó claro que no existe ninguna diferencia entre ambas, que por el contrario se aplauden en cada paso y quizás hasta pueda haber alguna colaboración más bien entre ellas.

Por otra parte, la estrella de “Élite” conversó con Yordi Rosado y confirmó que después de que le dijeron “te ves gorda” todo cambió para ella. “Empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Entonces fue como este constante rechazo hacia mi persona, el no empezarme a querer a mí misma, no tenía propio… mi prioridad era verme bien. No cantar, no nada, era verme bien”, invitando a todos a no señalar a las mujeres por su físico.

