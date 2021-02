¡Cara a cara! Así fue el encuentro entre Mafer Ríos y Carolina Jaume

La disputa entre Mafer Ríos y Carolina Jaume ha estado en los titulares durante los últimos días debido a que la propia María Fernanda declaró que mantiene su opinión sobre su ex amiga. Como abreboca a lo que sería su participación en el programa “Soy el Mejor”, el presentador de TC Televisión Miguel Cedeño le preguntó qué se le venía a la mente al oír el nombre de Carolina Jaume, a quien ha llamado “mentirosa” e “hipócrita” en otras oportunidades.

En su momento Mafer respondió “Me mantengo en eso. Porque hubieron cosas que no eran ciertas, y las dijo. Fue un momento en el que ella fue hipócrita conmigo y ella lo sabe”. Ahora, las distanciadas amigas se encontraron durante la sesión de fotos para promocionar el show de televisión y la pelirroja sostuvo: “Bien… sabes que yo soy super profesional. Yo no tengo problemas con nadie. Si tienen problemas conmigo ¡ah bueno!”.

¡Carolina Jaume no titubeó en robar cámara!

A solo segundos de estar conversando la también diseñadora de modas con el programa “De boca en boca”, Carolina no aguantó la tentación de acercarse al micrófono. El presentador le dice “Estaban muy distanciadas ustedes antes”, a lo que Jaume afirmó “pues ahora no, si nos toca trabajar juntas. No nos ves”. Por su parte Mafer asegura “es que ella vende y yo compro”. Entre risas y miradas quizás un poco incómodas, Carolina dice “si quieres ya nos agarramos de los pelos y tiene la exclusiva”, por lo que Ríos aseveró “esa eres tú”.

“Yo ya dejé de arrancar los pelos desde hace tiempo… ya somos señoras… nos hicieron señoras”, sostuvo la rubia entre dimes y diretes, para esperar la respuesta de Mafer “Ya dejaste de ser arrabalera… no, no necesito ningún hombre”. Cedeño aseveró al final de la entrevista “Esto apenas comienza. ¡Qué se prepare el Ecuador!” y Ríos afirmó “¡Qué se prepare el Ecuador!”, en alusión a su participación en el show.

De acuerdo a los comentarios todo esta escena ha sido actuada; sin embargo, cabe recordar que también en “De boca en boca” Jaume afirmó que Mafer la culpa de su despido de TC Televisión hace cinco años. “¿Te parece hipócrita María Fernanda Ríos?”, preguntó Cedeño, y la Carolina dijo “al contrario, me parece malcriada”.

