Ricardo Crespo se defiende de la acusación de abuso sexual a su hija, mientras la menor aparece en redes con la etiqueta "No te quedes callada"

Me encuentro recluido y sujeto a investigación y detenido por mi presunta participación en el delito de corrupción de persona menor de edad en perjuicio de mi propia hija", escribió el actor en un comunicado de prensa.

Esta es parte de la primera declaración a la prensa del actor y exintegrante de la famosa banda mexicana Garibaldi, Ricardo Crespo, luego de haber sido encarcelado por, presuntamente abusar sexualmente de su hija biológica de 14 años.

"No más abuso sexual", "No estás sola" ,"No te quedes callada"

Ricardo Crespo dice ser inocente por los cargos que le está imputando su exesposa, y aparentemente su hija Valentina. Además agregó, "-Ellas- hayan denunciado los inconcebibles actos, pues el único juicio de nuestra relación que se ha ventilado es el divorcio cuya sentencia data del año 2017 y dentro del cual los supuestos hechos que ahora me imputan, nada dijo en su momento".

También comentó que tras salir a la luz pública el caso él optó por no emitir declaraciones a ningún medio puesto que estaba casi en shock, "Sorprendido, paralizado y atónito ante la gravedad de los cargos delictuosos que me achacan". Por otro lado, expresó su deseo de que su versión de los hechos sea dada a conocer.

Ahora poniendo en perspectiva la situación actual, llego a la conclusión y el momento de no callar y mucho menos aceptar en silencio y sin luchar, para que mi verdad sea también conocida y hecha pública ante los medios de comunicación", concluyó Ricardo Crespo, en el comunicado.

El actor deberá permanecer en prisión preventiva por los próximos tres meses, mientras se lleva a cabo la investigación correspondiente.

Ante esto, Valentina rompió el silencio a través de su cuenta de Instagram @_valecrespooo para explicar cómo se siente al respecto, al tiempo que agradeció a todas las personas que le han demostrado su apoyo en este momento tan difícil para ella.

Gracias por todo el apoyo y mensajes sobre el tema de mi papá, pido prudencia y respeto sobre el tema, es un tema delicado. Me costó mucho hablar de esto y aún estoy en el proceso de recuperarme emocionalmente", escribió en un storie de su Instagram.

La cuenta de Valentina es privada, y en la imagen de perfil se observa el puño de una mujer, en caricatura. La joven además agregó las etiquetas usadas en contra del abuso sexual a las mujeres: "No más abuso sexual", "No estás sola" ,"No te quedes callada".

