¿Quién es Roberto Ayala? El piloto que ganó MasterChef Ecuador, segunda temporada

Roberto Ayala se convirtió en el ganador de la segunda temporada de MasterChef Ecuador. Se trata del piloto quiteño que durante toda la transmisión del programa, conquistó el corazón de sus fanáticas e incluso lo bautizaron como el 'muñeco'.

MasterChef Ecuador, el programa transmitido por Teleamazonas, informó la noche de este lunes 22 de febrero sobre el ganador. ¿Pero quién es Robarto Ayala? Bueno, además de ser un aficionado para la cocina, su pasión se extiende hasta los aviones. Pues el joven, que vive en el barrio de Miraflores en Quito, es piloto.

Este joven quiteño tiene un proyecto gastronómico que se llama Laboratorio de Cocina Clandestina. Ahí prepara variedad de productos que forman parte de su pasión por este arte.

Pero él no solo se caracteriza por su talento en la cocina y los aviones, si no también por la admiración de sus fanáticas. Aunque no ha dado mayor detalle sobre su vida personal, ya se sabe que él es soltero, pues así lo aseguró en una transmisión en vivo con Teleamazonas, un plus para haber conquistado el corazón de las ecuatorianas.

En más de una ocasión durante el programa, su nombre se hizo tendencia. Justamente, sus seguidoras admiraban sus fotos y hablaban sobre su aspecto físico.

"El #TeamPiloto" fue el hashtag con el que se hicieron denominar mientras halagaban las fotos de Ayala.

Luego de 65 capítulos el programa llegó a su fin. En el último episodio, se enfrentaron Carla Bresciani, Roberto Ayala y Manuel Bustamante. El ganador se llevó el trofeo, $20.000 y premios de los auspiciantes.

Sobre su victoria

Su victoria fue aplaudida por miles de ecuatoriano, incluso el presidente Lenín Moreno le envió un mensaje en redes sociales.

"Gran despliegue de talento en #MasterChefEcuador. Felicitaciones a Roberto Ayala por esa creatividad y sazón para la cocina. Nos inspira a crecer, a sentir que si ponemos el corazón en lo que hacemos, el éxito será la recompensa".

¡Gran despliegue de talento en #MasterChefEcuador🇪🇨!

Felicitaciones a Roberto Ayala por esa creatividad y sazón para la cocina. Nos inspira a crecer, a sentir que si ponemos el corazón en lo que hacemos, el éxito será la recompensa. https://t.co/wm1HH1MO4F — Lenín Moreno (@Lenin) February 23, 2021

Te puede interesar