"Nunca viví una vida a fin a mi edad": María Antonieta de las Nieves le debe su infancia a la Chilindrina

Después de enamorar a sus fanáticos con una impactante fotografía en traje de baño a sus 70 años, María Antonieta de las Nieves conversó con Yordi Rosado dejando al descubierto sus secretos mejor guardados de la época de “El Chavo del 8”, su paso por Disney en la voz de Vanellope en “Ralph El Demoledor” y como La Chilindrina la hizo vivir una infancia que no tuvo, con un cariño eterno entre sus seguidores.

María Antonieta comentó cómo era la vecindad donde vivió cuando era niña, y Yordi le preguntó “Nunca tomaste nada de esa vecindad que pudieras aplicarle más adelante al programa”, a lo que ella respondió: “fíjate que no. La vecindad fue la que me vino a remontar a mi pasado… Yo debo haber hecho esto, yo debo haber hecho lo otro… pero, desgraciadamente nunca viví una vida a fin a mi edad. Nunca tuve infancia de fiestas… Nunca creí en Santa Claus o los Reyes Magos… No cumpleaños”.

Mientras la actriz comenzó a recordar cómo su hijo supo que era La Chilindrina, y lo que esto significó para él, Yordi indagó sobre cómo llegó a la vecindad del Chavo. “Yo estaba haciendo una serie en el canal 8… Lalo a la torre, que era nuestro director, me dice ‘te voy a presentar a un señor que se llama Chespirito’… pero yo quería ser dama joven de telenovela… y él respondió ‘yo te voy a presentar porque ya quedé, ya será tu opción trabajar con él o no”.

Cómo María Antonieta de las Nieves aceptó el reto de ser La Chilindrina

Al tener a Chespirito al frente, ella recuerda que le dijo que era justo la joven que necesitaba “… te vas a llamar mocosa, pechocha, pero chabocha”, comenzó a sugerirle cuando ella le respondió “perdóneme señor pero es que no se hacer comedia. Y él me dijo ‘entonces no eres buena actriz como me dicen’”. Ella le pidió que le explicara de qué iba el personaje, “se trata de una adolescente que se cree muy bonita pero que siempre mete la pata. El programa lo hacemos de memoria…”

María Antonieta sólo pudo decirle “acepto el reto, un programa a ver si te gusta. A ver si me gusta”, desde ese momento ambos comenzaron un largo camino de la mano de los guiones de Roberto Gomez Bolaños. “Dicen que cuando te enamoras sientes mariposas en el estómago… y yo sentí mariposas en el estómago y dije estoy enamorada de la comedia”.

Al final de la entrevista, Yordi le leyó una sentida carta en homenaje a su carrera con un mensaje especial para La Chilindrina y la actriz no contuvo sus lágrimas: “Gracias! Qué cosas más lindas le tengo que decir a la Chilindrina… es mi última hija y me ha dado tanto. Por ella estoy donde estoy ahora y tengo amigos como tú”.

