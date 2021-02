Meghan Markle y el Príncipe Harry hacen su primera aparición tras anunciar a su segundo bebé

Meghan Markle y el príncipe Harry realizaron una aparición especial en el evento Spotify Stream On, donde los fans pudieron ver el creciente vientre de Meghan. El evento marca la primera aparición de la pareja desde su anuncio de que están esperando su segundo hijo. La dulce pareja apareció en su sofá en Santa Bárbara, donde discutieron sobre su compañía de podcasts Archewell Audio.

A medida que los dos detallaban los emocionantes planes futuros que tienen y lo mucho que han disfrutado trabajando en la compañía hasta ahora, los espectadores podían ver al creciente bebé de Meghan asomarse por debajo de su atuendo. Sólo tiene que mirar a detalle la escena en la que incluso parecía que la dulce madre estaba acurrucando su vientre en crecimiento.

"Creamos Archewell Audio para asegurarnos de que podemos elevar las voces que tal vez no están siendo escuchadas, y escuchar las historias de la gente", dijo Meghan en el segmento de la pareja del video. Harry intervino para decir: "Y la mayor parte de esto es crear esta comunidad de donde puedes compartir, que animará a todos los demás a compartir sus propias vulnerabilidades dentro de ese espacio seguro". Fue un placer ver a la pareja luciendo feliz, saludable y preparándose para el siguiente capítulo de su vida juntos.

Meghan y Harry revelaron el 14 de febrero que esperan su segundo hijo juntos. Los dos posaron para una foto en blanco y negro, donde se apoyaban el uno al otro mientras Meghan acunó su barriga de bebé. "Podemos confirmar que Archie va a ser un hermano mayor", se lee en un comunicado compartido por varios medios de comunicación. "El duque y la duquesa de Sussex están encantados de estar esperando su segundo hijo", anunció el Palacio de Buckingham.

Meghan Markle y Príncipe Harry / Misan Harriman/Copyright propiedad de The Duke and Duchess of Sussex