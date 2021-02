Esta es la promesa que no cumplió Manuel de Masterchef al llegar a la final

Manuel fue uno de los finalistas de la segunda temporada de Masterchef. Junto con Carla y Roberto, compitieron en un duro reto que decidió quien sería el ganador.

Sin embargo, durante la final de Masterchef estuvimos expectantes si Manuel cumpliría la promesa que habría realizado en caso de llegar a la final. Según Daniella, en el penúltimo capítulo donde resultó eliminada, indicó que entre ambos competidores se habían hecho una promesa.

"Desde los siete finalistas hicimos una promesa (entre Manuel y ella), que el que se quede le pondría su nombre al plato del otro. A la hora de abrazarme (en la despedida) le dije: Recuerda, tu postre se llamará Daniella".

Es así que después de esta revelación, los seguidores de Manuel y Daniella estaban atentos a lo que podría suceder, ya que mucho se rumoró sobre un cierto romance entre ellos.

Tras presentar un menú de tres tiempos, Roberto, Manuel y Carla se acercaron con sus postres al jurado para explicar su creación, su último plato de la segunda temporada de Masterchef Ecuador.

Manuel llamó a su postre "Conclusión", porque es el fin del camino que han ocurrido. Espero que sea un buen cierre", dijo.

¿Qué pasó con su promesa?

Tras la final de Masterchef, expresó estar muy contento de que Roberto Ayala resultó ganador. Sobre la promesa, no se ha pronunciado, pero si agradeció los mensajes de cariño de sus fans y celebró que en sus redes sociales ya cuenta con más de 50 mil seguidores.

Además, pese a estar agradecido con esta experiencia en su vida, señaló que mucha gente le ha escrito para "burlarse de sus muletillas al hablar "del haiga". A lo que respondió: "Si hablo mal, tengo problemas de temperamento, no soy el más agraciado físicamente; pero si les puedo decir que lo que hago lo hago con amor, jamás me he creído más que nadie, porque he sufrido a lo largo de mi vida mucho rechazo, bullying y burlas pero algo sí es cierto…. disfrute este trayecto".

SIGUE LEYENDO: