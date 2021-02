Así es como Shakira se divierte mientras todos duermen

La cantante colombiana Shakira está enfocada en su carrera artística tras el éxito que obtuvo con "Girl like me", canción que estrenó con los Black Eyed Peas y que arrasó en las redes sociales con su imponente challenges, sobre todo en TikTok. Ahora, la artista pasa el día y la noche en el estudio de grabación, pero siempre se toma tiempo para hacer algunas "travesuras".

A través de su cuenta oficial de Instagram, la artista barranquillera compartió un divertido video en el que aparece saltando, corriendo y jugando con algunos elementos de su casa después de salir del estudio de grabación. "Esto es lo que sucede después de una sesión de estudio cuando todo el mundo está dormido!", escribió la colombiana junto al clip que ya tiene más de 1 millón de 'likes' en menos de 24 horas.

El divertido vídeo ha hecho que sus fanáticos llenen la sección de comentarios con mensajes de afecto hacia el cantante de "Waka Waka". Cabe señalar que la estrella suele sorprender a sus seguidores con sus ocurrencias. Como se recordará, a finales del 2020, Shakira se unió a los Black Eyed Peas para estrenar la canción "Girl like me", cuyo videoclip tiene más de 282 millones de visitas en la plataforma YouTube.

En esta producción audiovisual la estrella colombiana demuestra su habilidad como patinadora. Además del protagonismo de la cantante sobre la mesa, el clip de esta canción sobre mujeres latinas también muestra a la colombiana con un traje de los ochenta inspirado en la coreografía aeróbica.

Shakira apuntó al éxito con “Girl Like Me”

Tal ha sido el furor de este hit que, desde tiktokers como la chilena Tatiana Fernández y la presentadora Michela Pincay, no han podido dejar de caer en la tentación de cumplir con el reto de bailar la coreografía de Shakira. Pero, por si esto no fuera suficiente, hasta una guacamaya movió sus plumas al ritmo de “Girl Like Me”.

“Hasta la guacamaya de César Millán baila! Como no vamos a bailar nosotros?!”, escribió la colombiana hace unas semanas cuando compartió el video. “Shakira yo también existo… Te agradecería que me vieras”, “Qué genial”, “Excelente”, “Eres increíble”, son parte de los mensajes que le dejaron sus followers en su caja de comentarios.

