El reto que sí pudo ganar Daniel en MasterChef Ecuador

Estas fueron las palabras de Daniel, luego de ganar el Tiempo Extra de MasterChef Ecuador. Una competencia que reunió a los tres mejores eliminados del programa: José, Daniel y Gabriela, quienes debían enfrentarse en tres etapas.

Para la primera parte del reto los participantes tenían qué, en 10 minutos, hacer un huevo frito perfecto. José explicó qué, "No es mejor hacer muchos, sino pocos, pero perfectos". Gabriela fue la perdedora. Mientras que José y Daniel recibieron como premio que la chef Carolina los orientara durante la preparación del segundo reto.

En la segunda etapa debieron elaborar una paella en 30 minutos, con un ingrediente asignado a cada uno. Daniel: quinoa, José: cebada y Gaby: coliflor.

El platillo de Gabriela fue una paella de los páramos y se llamó 'Priscilla'. Mestanza con su paella 'King Arthur', y José fue el derrotado por dejar cruda la cebada. De esta manera Daniel y Gabriela fueron a la gran final de Tiempo Extra MasterChef.

Asimismo, para lograr llevarse los 5.000 dólares los cocineros tenían que volver a elaborar el platillo que los sacó de la competencia: Gabriela, shepherd’s, y el guarandeño, risotto con pulpo. Resultó vencedor, esta vez, Mestanza.

Llegar a este punto de la competencia, en donde no solo aprendí a cocinar mejor, sino de los mejores, sino también aprendí a ser una persona que no le tiene miedo a la vida y que voy a vivir feliz. Voy a generar muchas más fuentes de trabajo, las que Dios me permita y que muchas familias salgan adelante, porque la familia es el motor de la sociedad y es algo que a mí se me ha negado por mucho tiempo y quiero que las familias no se desintegren”, fueron las palabras de Mestanza al obtener el premio.