"No tenía amor propio": Danna Paola le cuenta de todo a Yordi Rosado en polémica entrevista

Cuando hay confianza los detalles más oscuros salen a la luz, y mientras el público clamaba porque la talentosa Danna Paola estuviera presente en el webshow de Yordi Rosado, el mexicano hacía su trabajo. Finalmente el presentador compartió la entrevista y para mayor sorpresa, la conversación llegó a niveles inesperados cuando la estrella comenzó a compartir sus más íntimos secretos entre experiencias y tequila.

Hablando de sus vivencias, desde que era una pequeña actriz, los momentos increíbles y algunos otros no tanto, sus inicios en la actuación y la música, ambos tuvieron una buena charla, muy entretenida hasta que llegó el momento de un tema un tanto oscuro. Danna Paola fue sincera y contó algo que nunca había dicho antes: “No tenía amor propio”.

“Estaba haciendo una campaña de pelo. Yo hice el comercial… una semana después de hacer el comercial, me habla el que entonces era mi manager y me dice ‘oye, no sé cómo decirte esto. Pero hay que tener que hace de nuevo el comercial o van a tener que cortar ciertas partes que porque te ves gorda´”, comenzó a narra Danna.

“Me metieron ese gusanito en el que dije todo está mal… pero empezaron a crear una inseguridad en mí que yo no tenía. Entonces fue como este constante rechazo hacia mi persona, el no empezarme a querer a mí misma, no tenía propio… mi prioridad era verme bien. No cantar, no nada, era verme bien”, sostuvo la estrella haciendo un llamado además a no agredir a las mujeres sobre su físico.

Danna Paola fue drogada en un local nocturno en Madrid

Entre otras anécdotas, Danna reveló que mientras grababa la primera temporada de la exitosa serie de Netflix, “Élite” en Madrid, fue drogada en un local por varios hombres. “Me pasaron cosas horribles en el Madrid en la primera temporada. Era la primera vez que tenía la oportunidad de salir a la calle, salir a las cuatro de la mañana, caminar y sin que me pasara nada, no me sentía insegura, pero un día sucedió. Esa es una experiencia muy loca”, dijo la también actriz.

“Fui a cenar con un amigo que venía de México y al día siguiente tenía una llamada a las ocho de la mañana para grabar 'Elite'. Luego fuimos a un local muy chulo que era un restaurante y a las 10 de la noche abría y ponían un dj”, sostuvo la estrella mientras contaba que comenzaron a hablar con un grupo de chicos latinos y que al apoyar su vaso no se dio cuenta de que otro hombre se acercó al grupo y de repente le preguntó "este era tu vaso, ¿no?".

Danna Paola denunció que luego de drogarla los hombres sobrepasarse con una falsa ayuda de “¿estás bien?” pero ella logró irse del local, llegar a casa para luego ser ingresada en el hospital, sin embargo, sus recuerdos de ese hecho se han desdibujado. "Les dije que no, que tenía que irme, pero me sentí fatal, no recuerdo qué pasó en el lugar, cómo llegué a casa y cómo terminé en el hospital… Fue algo muy pesado porque entendí que Dios es muy grande y me estaba cuidando", afirmó.

Descubre más de este tema